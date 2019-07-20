Цена на бензин в Грузии достигла исторического максимума

Цена на бензин автозаправочных станций Грузии достигла исторического максимума, передает «РИА Новости». На автозаправках заявили, что они не знают, по каким причинам выросли цены, но изменения произошли в течение двух дней.
«Цена выросла на несколько тетри <…>. Бензин Regular, например, достиг 2,54 тетри, на днях стоил 2,50 (около $0,86 за л)»,— заявил сотрудник автозаправки Gulf в Тбилиси.
Эксперты связали рост цен на бензин с падением курса нацвалюты, который за месяц вырос с 2,64 до 2,88 лари/$. «В целом цена на бензин выросла на 6–12 тетри. Позитивных ожиданий нет»,— заявил журналистам председатель Союза импортеров нефтепродуктов Вано Мтвралишвили.
Официальный курс грузинского лари в июне снизился до исторического минимума в 2,8333 лари/$.
Падение национальной валюты произошло на фоне ухудшения отношений с Россией и отмены авиасообщения между странами.
20 июня в Тбилиси началась массовая акция протеста из-за визита в страну российских депутатов из Межпарламентской ассамблеи православия. В последующие дни акции продолжились.
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