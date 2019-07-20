Во Владивостоке сел SSJ 100 с поврежденным стеклом кабины пилотов

В аэропорту Владивостока приземлился Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) с лопнувшим стеклом в кабине пилотов, сообщил «Интерфаксу» источник в органах управления воздушным движением. По его словам, самолет выполнял регулярный рейс из корейского города Ян во Владивосток.

«Было принято решение не прерывать полет и совершить посадку в запланированном аэропорту Кневичи. Самолет совершил посадку в штатном режиме, никто не пострадал»,— сказал источник.

На борту находились порядка 70 пассажиров и 7 членов экипажа.