РБК назвал главного кандидата на пост председателя Рады от «Слуги народа»

Главным кандидатом на пост председателя Верховной рады Украины по итогам досрочных выборов 21 июля является председатель партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков, рассказали РБК три собеседника, близких к избирательному штабу партии. Одним из основателей партии является президент Украины Владимир Зеленский, а электоральный рейтинг партии — около 50%.
По словам одного из источников издания, господин Разумков «заслужил» этот пост. «Вся организационная работа с самого начала (президентской кампании.— “Ъ”) была на нем»,— заявил он. При этом глава предвыборного штаба партии Александр Корниенко сказал, что принцип команды — не делить должностей до победы.
Дмитрий Разумков отказался от комментариев. Он возглавляет список партии «Слуга народа» на выборах.
Согласно опросам, за партию президента Владимира Зеленского «Слуга народа» готовы проголосовать 49,5% украинцев. Партию «Оппозиционная платформа — За жизнь» поддерживают 10,5%, партию «Европейская солидарность» — 7,7%, партию «Батькивщина» — 6,9%. Партии «Голос» и «Сила и честь» набирают 5,9% и 3,8% соответственно. За «Оппозиционный блок» выступают 3,1% респондентов.
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