Британский МИД вызвал представителя Ирана в связи с задержанием танкеров

Поверенный в делах Ирана вызван в британский МИД для дачи объяснений в связи с задержанием танкеров Stena Impero и Mesdar в районе Персидского залива, сообщает AFP. Должность дипломата и его имя не называются.

Корпус стражей исламской революции задержал суда в пятницу, 19 июля. Mesdar, шедшее под флагом Либерии, после вынесенного предупреждения продолжило свой курс. Stena Impero был арестован из-за того, что, по версии иранских властей, проигнорировал сигнал бедствия, отправленный с иранского рыболовецкого судна. На борту Stena Impero находятся 23 моряка, трое из них россияне. Посольство России в Тегеране не смогло установить с ними связь.

Глава МИД Великобритании Джереми Хант пригрозил Ирану «последствиями», если арест танкера не будет снят в ближайшее время, но исключил возможность военного вмешательства. Британским судам рекомендовано обходить Ормузский пролив.

Подробнее о ситуации читайте в материале “Ъ” «Иран захватил британский танкер».