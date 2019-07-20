Дипломатам не удалось связаться с россиянами с задержанного Ираном танкера

Связи с гражданами России, которые находятся на борту задержанного Ираном судна, у российских дипломатов нет, сообщили “Ъ” в посольстве России в Тегеране. Дипломаты находятся в постоянном контакте с иранской стороной.

На борту судна находятся трое россиян — два вторых механика и электромеханик. Пока известно только то, что все 23 члена экипажа не будут отпущены до конца разбирательств.

В пятницу, 19 июля, Корпус стражей исламской революции (КСИР) захватил в Ормузском проливе два британских танкера, Stena Impero и Mesdar. По словам представителей КСИР, Stena Impero «нарушило международные правила судоходства» и перевозило контрабандную нефть. Судоходная компания, управляющая судном, уверена в соблюдении танкером Stena Impero правил навигации.

Подробнее о ситуации читайте в материале “Ъ” «Иран захватил британский танкер».