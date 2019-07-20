Ливийская нефтекорпорация сообщила о приостановке работы месторождения Шарара

Добыча нефти на крупнейшем месторождении Аш-Шарара приостановлена. «NOC подтверждает остановку добычи 290 тыс. барр. в сутки»,— говорится в сообщении национальной нефтяной корпорации в Facebook.
Компания в настоящий момент пытается выяснить причины произошедшего. Как уточняет Reuters, работа могла остановиться из-за перекрытия клапанов нефтепровода нефтепровода в регионе Хамада.
В декабре прошлого года NOC объявила форс-мажор на месторождении из-за его захвата племенными вооруженными формированиями с юго-запада Ливии. Ежедневно ливийская экономика из-за простоя теряла $32,5 млн.
Месторождение Шарара находится под управлением Akakus Oil Operations — совместного предприятия NOC и группы европейских компаний, в том числе испанской Repsol, австрийской OMV и французской Total.
Подробнее о захвате читайте в публикации “Ъ” «Племена требуют свою долю».
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