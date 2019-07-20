Институт Сербского оценит процесс объединения в Прикамье психиатрических учреждений

Министр здравоохранения Пермского края Оксана Мелехова сообщила о предстоящем визите в регион представителей национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии имени В. П. Сербского.

«Будет проверка методической работы институтом Сербского. Ждем ее с нетерпением, чтобы понять, как они смотрят на объединительные процессы в психиатрии. Хочу услышать мнение федеральных экспертов»,— пояснила министр.

Напомним, в регионе объединяются учреждения здравоохранения, чтобы оптимизировать административный персонал, достичь экономии и внедрить принципы бережливого производства. Шесть психиатрических учреждений региона планируется также объединить в одно юрлицо, против чего выступают их сотрудники. Они создали петицию на портале Change.org, которую подписали 195 человек, опасающиеся массовых сокращений.