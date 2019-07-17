Наркобарон Коротышка приговорен к пожизненному заключению и $12,6 млрд штрафа

В среду, 17 июля, окружной суд Восточного округа Нью-Йорка вынес приговор главе наркокартеля «Синалоа» Хоакину Гусману. Наркобарона, более известного как Коротышка (Эль Чапо), приговорили к пожизненному заключению, дополнительным 30 годам тюрьмы и штрафу в размере $12,6 млрд. Еще в феврале американский суд признал Эль Чапо виновным по десяти обвинениям, включая контрабанду наркотиков в США, наркоторговлю, причастность к убийствам и др.

То, что суд не ограничился пожизненным заключением, а добавил преступнику еще тридцать лет тюрьмы, объясняется особенностями американского законодательства. В США сроки, вынесенные по разным пунктам обвинения, не поглощаются, а складываются.

Картель «Синалоа» — один из крупнейших в мире. Поэтому Эль Чапо нередко называли самым известным и богатым наркоторговцем в истории. Его состояние, как пишет Forbes со ссылкой на данные американских властей, оценивается по меньшей мере в $14 млрд.

Эль Чапо дважды арестовывали и отправляли в тюрьму в Мексику, откуда он дважды сбежал, в одном из случаев — через вырытый тоннель.

В 2016 году его арестовали в третий раз и в следующем году экстрадировали в США. Власти пока не объявили, в какой тюрьме будет сидеть Эль Чапо, но, по данным американских СМИ, это скорее всего будет тюрьма особо строгого режима ADX Florence — из нее не сбежал ни один заключенный с момента ее открытия в 1994 году.

Подробнее о биографии Коротышки читайте в публикации “Ъ”.

Яна Рождественская