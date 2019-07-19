Иран опубликовал видео со «сбитого» США беспилотника

Тегеран обнародовал видео, снятое беспилотником, о ликвидации которого ранее сообщал Вашингтон. Запись велась 18 июля.
Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что американский десантный корабль USS Boxer сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива. По словам американского президента, действия летательного аппарата являются одним из многих провокационных и враждебных действий против судов, действующих в международных водах.
?? DO NOT MISS ??#IRGC releases video showing its #drone -the #US alleges to have downed-safely returning to its base after monitoring #USSBoxer before and after the vessel sailed through the Strait of #Hormuz.— Press TV (@PressTV) 19 июля 2019 г.
PARTS 1-2-3#Iran #IranianDrone #StraitOfHormuz #PerisanGulf pic.twitter.com/5by5nqoK3g
На опубликованных в пятницу, 19 июля, кадрах видно, как дрон наблюдает за кораблем ВМС США, а потом отдаляется от него в сторону своей базы. Отмечается, что запись предоставил Корпус стражей Исламской революции.
О ситуации в регионе читайте в материале “Ъ” «Пираты Ормузского пролива».
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