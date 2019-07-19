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Иран опубликовал видео со «сбитого» США беспилотника

Тегеран обнародовал видео, снятое беспилотником, о ликвидации которого ранее сообщал Вашингтон. Запись велась 18 июля.

Президент США Дональд Трамп в четверг заявил, что американский десантный корабль USS Boxer сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива. По словам американского президента, действия летательного аппарата являются одним из многих провокационных и враждебных действий против судов, действующих в международных водах.

На опубликованных в пятницу, 19 июля, кадрах видно, как дрон наблюдает за кораблем ВМС США, а потом отдаляется от него в сторону своей базы. Отмечается, что запись предоставил Корпус стражей Исламской революции.

О ситуации в регионе читайте в материале “Ъ” «Пираты Ормузского пролива».

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