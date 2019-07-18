Трамп сообщил о сбитом в Ормузском проливе иранском беспилотнике

Президент США Дональд Трамп заявил, что американский десантный корабль USS Boxer сбил иранский беспилотник в районе Ормузского пролива. По словам американского президента, действия летательного аппарата являются одним из многих провокационных и враждебных действий против судов, действующих в международных водах.

«Boxer выполнил оборонительные действия против иранского беспилотника, который сблизился расстоянии, примерно 1000 ярдов (914,4 м.— “Ъ”), игнорируя многочисленные призывы отступить, угрожая безопасности корабля и экипажа»,— сказал господин Трамп (цитата по CNBC). Он добавил, что беспилотник «был немедленно уничтожен». Американский президент также призвал другие страны защищать свои корабли. Информацию об инциденте позже подтвердил Пентагон.

Ранее CNN сообщал, что Соединенные Штаты планируют направить 500 военнослужащих в Саудовскую Аравию на фоне растущей напряженности в отношениях с Ираном. По данным телеканала, военные будут находиться на авиабазе принца Султана, которая, по оценкам американских властей, располагается в труднодоступном для иранских ракет районе. Запад также обвинил Иран в новой атаке на танкеры. Инциденты в районе пролива происходят на фоне ужесточения санкций Вашингтона против Тегерана и ответных иранских угроз возобновить свою ядерную программу.

Подробнее о ситуации читайте в материале “Ъ” «Пираты Ормузского пролива».