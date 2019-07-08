Алексей Чалый передумал не идти на выборы

Конфликтующий с губернатором Севастополя и контролирующий большинство голосов в заксобрании Алексей Чалый подал документы для участия в выборах в городской парламент (состоятся 8 сентября). Он баллотируется по одномандатному округу как самовыдвиженец. Конкуренты и эксперты высоко оценили шансы господина Чалого на победу в выборах и предполагают, что по их итогам он сохранит значительное влияние на заксобрание Севастополя.

В пресс-службе горизбиркома “Ъ” сообщили, что экс-спикер заксобрания Севастополя Алексей Чалый самостоятельно выдвинулся кандидатом в депутаты в одномандатном округе №8. Он подал документы в комиссию в понедельник, 8 июля. В округе около 37 тыс. избирателей, и кандидату до 18 часов 13 июля нужно собрать примерно 1100 подписей в поддержку своего выдвижения. Алексей Чалый, ранее неоднократно заявлявший, что не планирует участвовать в выборах, от комментария “Ъ” отказался. Сообщил лишь, что о причинах своего решения расскажет на пресс-конференции на следующей неделе.

Напомним, на выборах в заксобрание Севастополя в 2014 году один из активных участников «крымской весны» Алексей Чалый возглавлял список «Единой России». Из 24 депутатов местного парламента, по итогам выборов, 22 представляли единороссов. Господин Чалый был избран спикером (в марте 2016 года он добровольно покинул этот пост), а после возникновения конфликта между ним и экс-губернатором города Сергеем Меняйло половина депутатов поддержала главу заксобрания. Господин Меняйло покинул Севастополь и перешел на работу полпредом президента в Сибирском федеральном округе летом 2016 года. Примерно через год у Алексея Чалого возник конфликт с заменившим его на посту губернатора Дмитрием Овсянниковым. Противостояние продолжается до сих пор.

Господин Чалый контролирует 13 из 24 депутатов заксобрания. Он публично высказывал надежды на то, что новый состав парламента выразит недоверие главе города. Для этого нужно 2/3 голосов (16 депутатов).

В списках и по округам от «Единой России» выдвинуты в заксобрание не менее шести сторонников Алексея Чалого. Например, его брат Михаил баллотируется в одномандатном округе №7. Секретарь севастопольского отделения единороссов Дмитрий Саблин сказал “Ъ”, что в последний раз общался с Алексеем Чалым в прошлую пятницу, но выборы они не обсуждали. Он также затруднился спрогнозировать результат голосования в восьмом округе, в котором от единороссов выдвинут глава Нахимовского района Михаил Брицын (не является сторонником Алексея Чалого). «Алексей Михайлович (Чалый.— “Ъ”) сегодня самый рейтинговый человек в городе Севастополе. А дальше — вопрос работы»,— сказал Дмитрий Саблин. Он подчеркнул, что партия будет поддерживать господина Брицына. Однако секретарь севастопольских единороссов в ближайшее время намерен обсудить предстоящие выборы в личной беседе с Алексеем Чалым.

Сторонники Алексея Чалого есть в списках не только «Единой России», но и других политсил. Депутаты заксобрания Вячеслав Горелов и Сергей Кажанов возглавили список «Зеленых», а член Совета федерации Ольга Тимофеева — «Родины». В рядах этой партии на выборы также идут бывшие и нынешние члены Общественной палаты Севастополя по квоте заксобрания, регулярно публично поддерживающие позицию Алексея Чалого в конфликте с губернатором Дмитрием Овсянниковым и экс-главой города Сергеем Меняйло. Самовыдвиженцем в восьмом округе (по которому баллотируется Алексей Чалый) ранее зарегистрировался вице-спикер заксобрания Севастополя Александр Кулагин (его также причисляют к сторонникам господина Чалого). Он сообщил “Ъ”, что уже собрал около тысячи подписей «для себя» и «активно поможет» собрать подписи в поддержку выдвижения Алексея Чалого. «Я остаюсь его (Алексея Чалого.— “Ъ”) сторонником, остаюсь в команде»,— сказал “Ъ” господин Кулагин. При этом он намерен продолжить участвовать в выборах.

Для кандидата политических наук Сергея Горбачева выдвижение экс-спикера в депутаты не стало неожиданностью. По его словам, несмотря на то что Алексей Чалый в последние годы «формально» был «простым депутатом», он сохранял контроль над большинством депутатов заксобрания и «влияние» на «значительную часть» севастопольского электората. Политолог высоко оценил его шансы на победу в округе.

Господин Горбачев отметил, что у господина Чалого для этого есть финансовые ресурсы и «близкое к доминирующему» влияние на севастопольское медийное поле (он владеет двумя местными телеканалами, интернет-сайтом, медиацентром и т. д.). «Исходя из состава партсписков и кандидатов, мы видим, что люди Алексея Чалого в заксобрании будут. И независимо от их количества они, к сожалению, будут играть ту же роль. Будоражащая севастопольцев атмосфера переместится в заксобрание нового созыва»,— сказал “Ъ” Сергей Горбачев.

Вадим Никифоров, Симферополь