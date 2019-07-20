VAR вступает в игру

Российский футбольный союз (РФС) вчера получил от Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB) разрешение на использование в матчах национального первенства системы видеопомощи арбитрам (VAR). Впервые в полноценном режиме она будет применена уже в воскресенье в матче второго тура чемпионата России «Динамо»—«Рубин». Техническими подрядчиками станут телеканал «Матч ТВ» и компания Hawk Eye. Отметим, что еще в начале июня в качестве такового назывался «Ростелеком», предложивший комплексное решение «менее чем за 600 млн руб. за три сезона» и выражавший готовность запустить систему уже с первого тура.

Президент Российского футбольного союза Александр Дюков вчера сообщил, что IFAB выдал разрешение на использование VAR в матчах Российской премьер-лиги (РПЛ). В его заявлении, размещенном на официальном сайте структуры, говорится, что «РФС закончил работу по получению всех необходимых одобрений для использования VAR во втором туре РПЛ». «IFAB дал официальный допуск,— рассказал господин Дюков.— Мы провели переговоры со всеми заинтересованными сторонами, определив оптимальные параметры внедрения VAR. РФС станет интегратором системы, в проекте также примут участие Hawk Eye и "Матч ТВ". Уверен, что наше долгосрочное сотрудничество будет эффективным». В «Матч ТВ», в свою очередь, заявили ТАСС, что телеканал «надеется вместе с РФС и Hawk Eye вывести российский футбол на новый уровень».

Первым матчем, на котором будет использована система, станет встреча второго тура «Динамо»—«Рубин». Она состоится уже в воскресенье. РФС сообщил о том, что функции видеоассистентов выполнят Василий Казарцев и Михаил Вилков. Непосредственно обслуживать матч будет бригада под руководством Виталия Мешкова.

Внедрение VAR, для которой первым большим турниром стал прошлогодний чемпионат мира в России и которая в прошлом сезоне использовалась почти в 30 национальных чемпионатах, а также ряде международных соревнований, в матчах РПЛ обсуждалось с прошлого года. За это время система прошла успешное тестирование в девяти матчах. Речь о пяти решающих, начиная с полуфинальной стадии, встречах Кубка России, а также о четырех стыковых играх за право сохранения прописки в премьер-лиге. А уже первый тур нынешнего чемпионата России сделал тему еще актуальнее. Дело в том, что матч «Спартак»—«Сочи» (спартаковцы победили со счетом 1:0) завершился судейским скандалом. Рефери Владимир Москалев по решению главы руководителя департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова был отстранен от обслуживания игр чемпионата на неопределенный срок. По мнению господина Егорова, а также целого ряда экспертов, рефери Москалев должен был назначить пенальти в ворота «Спартака» и не должен был засчитывать победный мяч в концовке игры Самуэля Жиго.

Задержки с внедрением VAR связывались с неурегулированностью финансового вопроса и выбором технического подрядчика. В РФС официально не говорили о том, сколько будет стоить использование VAR, но, по данным источников “Ъ”, первоначально речь шла о 600 млн руб. за сезон. Расходы по содержанию VAR предполагалось возложить на клубы. Что касается технического подрядчика, то еще в начале июня было объявлено, что общее собрание клубов РПЛ решило выбрать в качестве такового «Ростелеком». В самой компании тогда заявили “Ъ”, что «"Ростелеком" смог сделать лучшее предложение по функционалу и стоимости — ниже 600 млн руб. за три сезона». «К началу сезона мы предоставим децентрализованное решение, а уже через несколько месяцев страна получит полноценную централизованную VAR. Вся подготовительная работа проведена, от РФС и РПЛ мы ожидаем скорейшего подписания контракта и сигнала к старту проекта»,— говорил директор по работе с ТВ «Ростелекома» Григорий Урьев. В «Ростелекоме» также обращали внимание на то, что международный опыт использования VAR показывает, что техническими партнерами должны быть не вещатели, а сторонние компании, поскольку вещатель «может быть заинтересован во влиянии на исход матча, так как довольно просто передвинуть графику линии офсайда и гол будет не засчитан». В «Ростелекоме» указывали также, что единственный случай предоставления сервиса VAR компанией-вещателем — MediaPro — был зафиксирован в испанской La Liga. «Но уже после первого сезона было решено не продлевать контракт и перейти на независимого провайдера Hawk Eye»,— отметили в компании.

Однако ожидавшегося подписания контракта «Ростелекома» с РПЛ и РФС так и не случилось, и футбольные структуры решили отдать предпочтение «Матч ТВ». Отметим, что телеканал прошлым летом продлил еще на четыре года договор на трансляцию матчей чемпионата России. По неофициальным данным, за это он платит лиге по 1,7 млрд руб. в год. Теперь значительная часть этих средств может возвращаться от клубов обратно телекомпании.

Александр Петров