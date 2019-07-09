Премьер-лига не спешит с расширением

Во вторник президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Сергей Прядкин дал пресс-конференцию, посвященную старту чемпионата России сезона 2019/20. Господин Прядкин заявил в частности, что обсуждавшееся в последнее время расширение лиги возможно только после 2022 года, дал понять, что лига не успеет к 12 июля, когда начнется чемпионат, полноценно внедрить систему VAR, а также высказался за реформирование Кубка России с тем, чтобы придать ему больший вес.

Президент РПЛ Сергей Прядкин сделал ряд заявлений, касающихся стартующего 12 июля чемпионата России сезона 2019/20. В частности, он сообщил, что звучавшие ранее предложения об увеличении количества участников первенства с 16 до 18 команд можно «будет рассматривать только после 2022 года».

Ранее президент ЦСКА Евгений Гинер допускал, что количество команд в РПЛ может увеличиться, в том числе за счет клубов из Белоруссии, Казахстана или Армении.

В июне общее собрание клубов РПЛ практически единогласно высказались за расширение лиги уже с сезона 2020/21.

«В такой большой стране хотелось бы больше клубов, но есть критерии, не только спортивные, но и коммерческие»,— сказал господин Прядкин, отметив, что пока в РПЛ к этому не готовы. «На Суперкубке присутствовали представители других стран, мы общались. У всех есть соответствующие федерации, многих в этом вопросе настораживает вопрос о выходе в еврокубки,— сказал Сергей Прядкин.— Перед игрой за Суперкубок у нас была официальная встреча, мы услышали, что многие клубы, особенно белорусские и казахстанские, высказались, что очень жаждут играть в еврокубках».

Господин Прядкин отметил, что учитывая плотность календаря, в РПЛ готовы предложить после поручения президента Российского футбольного союза Александра Дюкова план по увеличению игр в сезоне, но расширение лиги готовы рассматривать только после 2022 года.

Еще одной темой, затронутой Сергеем Прядкиным, стало внедрение в чемпионате России системы видеопомощи арбитрам VAR. В отечественном футболе система уже прошла успешное тестирование в девяти матчах прошлого сезона. Речь о пяти решающих — начиная с полуфинальной стадии — встречах Кубка России, а также о четырех стыковых играх за право сохранения прописки в премьер-лиге. Однако внедрение VAR в играх РПЛ требует значительных организационных усилий. Что касается стоимости реализации проекта, то она превышает 600 млн руб., что трудно считать чрезмерной нагрузкой на бюджеты команд или Российского футбольного союза (РФС). Окончательного решения о том, как распределять расходы, пока нет и не ясно, какая из компаний станет провайдером VAR. Как пояснил Сергей Порядкин, уже в матче за Суперкубок несколько компаний, которые предлагают свои услуги в качестве провайдера или технического подрядчика VAR, хотели использовать эту систему, но тогда таких целей перед лигой не было.

Сергей Прядкин также согласился с мнением Александра Дюкова, что сейчас нет технических возможностей использовать технологию на всех аренах. «Как только будет создан координационный центр, так называемая комната VAR, система будет использована на всех стадионах»,— сказал глава РПЛ. На первых же порах, работа системы предполагается в децентрализованном режиме. Как следствие, внедряться она будет только на отдельных стадионах. Президент РПЛ выразил надежду, что к концу 2019 года все вопросы будут решены и VAR заработает повсеместно.

Также господин Прядкин высказался о будущем Кубка России, который в последнее время в значительной мере утратил престижность и не вызывает у топ-клубов интереса. Отметим, что на данный момент обладатель Кубка России получает путевку в групповой этап Лиги Европы.

Господин Прядкин не исключил, что через победу в Кубке России у команд появится шанс попасть в Лигу чемпионов.

«Есть несколько вариантов по повышению значимости турнира, возможно, победителю дадут сыграть стык с командой, вышедшей в Лигу чемпионов, возможно, мы договоримся, и победитель будет играть в Лиге чемпионов»,— отметил Сергей Прядкин.— Также рассматриваем финансовое вознаграждение. Не хотим, чтобы было прохладное отношение к трофею, вторые составы».

Арнольд Кабанов