Камеры выводят в первый тур

В ближайшие дни российские футбольные власти должны решить вопрос о методах внедрения в чемпионате страны системы видеопомощи арбитрам VAR, широко применяющейся на различных турнирах. ПАО «Ростелеком», подрядчик Российского футбольного союза (РФС) и Российской премьер-лиги (РПЛ), уже заявило, что готово «запустить сервис» со стартового тура первенства, начинающегося 12 июля. Между тем, как выяснил “Ъ”, условия финансирования проекта по-прежнему не до конца урегулированы, а ряд клубов выражает недовольство в связи с его стоимостью, превысившей первоначально запланированную цифру в 600 млн руб.

Вчера ТАСС опубликовал сообщение пресс-службы ПАО «Ростелеком», посвященное процессу внедрения в высшем дивизионе российского футбола системы VAR. Это одна из актуальных для него тем. Система VAR, сводящая к минимуму судейские ошибки, уже очень широко применяется в мировом футболе. Она использовалась почти в 30 национальных чемпионатах, а также на различных топовых международных турнирах. Первый опыт применения VAR на главном из них — чемпионате мира — имел место в России в прошлом году и был признан Международной федерацией футбола (FIFA), активно призывающей к распространению VAR, чрезвычайно успешным.

В отечественном футболе система также уже прошла успешное тестирование в девяти матчах минувшего сезона. Речь шла о пяти решающих — начиная с полуфинальной стадии — встречах Кубка России, а также о четырех стыковых играх за право сохранения прописки в премьер-лиге. Изучение вопроса о возможности полноценного внедрения VAR в ее первенстве длилось с прошлого года. А в начале июня было объявлено о том, что подрядчиком Российского футбольного союза и Российской премьер-лиги был выбран «Ростелеком», до сих пор никак не комментировавший свои футбольные планы.

Во вчерашнем его сообщении говорится о том, что «выбор "Ростелекома" в качестве подрядчика позволит уже с первого тура сезона-2019/20 запустить сервис VAR». Эту новость можно считать неожиданной. Очередной чемпионат России стартует 12 июля, а ранее эксперты говорили о том, что «доводка» системы потребует достаточно длительного периода времени. Между тем, как выяснил “Ъ”, с внедрением в России VAR по-прежнему существует интрига, и соответствующий вопрос в среду может быть вынесен на ближайшее заседание исполкома РФС.

Вчера сомнения в том, что VAR удастся «запустить» настолько быстро, выразил в разговоре с “Ъ” целый ряд представителей клубов РПЛ и различных футбольных структур. Причем они указывали прежде всего на проблемы не технологического, а финансового характера.

Знакомый с ситуацией собеседник рассказал “Ъ”, что внедрение VAR за последние месяцы уже несколько раз обсуждалось на «различных совещаниях» и «далеко не все клубы были счастливы по этому поводу». Причиной их недовольства, по его словам, являлась стоимость проекта. Первоначально, в середине весны, она оценивалась приблизительно в 600 млн руб. При этом существовали разногласия по поводу того, кто должен финансировать проект — РФС, по сути, курирующий его внедрение, или сами клубы. Источник “Ъ”, знакомый с содержанием дискуссий на совещаниях по VAR, утверждает, что футбольные чиновники настаивают на втором варианте и что реальная стоимость внедрения оказалась «значительно выше, чем та, которая оговаривалась ранее»: «А такие расходы будут уже серьезной нагрузкой на клубные бюджеты».

Источник “Ъ” в одном из клубов РПЛ подтвердил эту версию. Он сказал, что для некоторых команд из нижней половины таблицы, не обладающих бюджетами, сравнимыми с бюджетами грандов, необходимость оплачивать VAR будет означать «очень серьезные финансовые трудности».

Говоря о перспективах VAR в России, руководитель проекта по внедрению этой системы в России Леонид Калошин напомнил “Ъ”, что в ноябре прошлого года РФС направил в адрес РПЛ специальное письмо. В нем лиге было предложено совместно с клубами самостоятельно и объективно выбрать наиболее эффективный вариант технологического обеспечения проекта, в том числе выбрать провайдера. При этом было отмечено, что технологическое обеспечение проекта осуществляется РПЛ и клубами за свой счет. С декабря 2018 года по май 2019-го совместная рабочая группа РФС и РПЛ тщательно анализировала все аспекты и предложения, касающиеся работы VAR, и представила свои рекомендации общему собранию РПЛ.

«Существует план мероприятий, который в установленные сроки был направлен в IFAB (Международный совет футбольных ассоциаций — организация, которая занимается регулированием футбольных правил.— “Ъ”). В этом плане было высказано пожелание большинства клубов РПЛ начать использование системы VAR в России с первого тура чемпионата России 2019/2020, в том числе и для того, чтобы не отставать от пяти ведущих национальных европейских лиг. Откладывать решение этого вопроса нет никакого резона,— подчеркнул господин Калошин.— Чтобы охватить VAR все матчи, необходима централизованная модель, но для ее внедрения требуется четыре месяца. Поэтому пока для обеспечения поступательного движения вперед логично и абсолютно реально начать с использования VAR в нескольких матчах каждого тура».

Алексей Доспехов, Евгений Федяков