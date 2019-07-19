«Газпром» достроит газопровод Починки–Анапа

«Газпром» планирует достроить газопровод Починки–Анапа, следует из данных на портале госзакупок. Изначально он задумывался под экспортный проект «Южный коридор». Тендеры на инженерные изыскания проводит «Газпром проектирование».

«Южный коридор» создавался для обеспечения подачи газа в «Южный поток». Проект предусматривал два этапа. Первый — построение западного (880,6 км, полностью достроен) и восточного (1625,6 км, не достроен) маршрутов. Позднее «Южный коридор» стал частью проекта «Турецкий поток», и «Газпром» решил отказаться от строительства некоторых его объектов.