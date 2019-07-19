Пятерых жителей Сочи обвиняют в мошенничестве с землей санатория МВД России

В Центральный районный суд Сочи направлено уголовное дело в отношении пятерых жителей курортной столицы. Их обвиняют в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Как сообщили в прокуратуре Краснодарского края, по версии следствия, в период 1 октября 2015 года по 28 сентября 2017 года указанные лица в возрасте 38 до 64 лет завладели частью земельного участка санатория «Салют» МВД России. Для этого они якобы предоставили в госорганы регистрации объектов недвижимости подложные документы и техническую документацию, что позволило им вновь сформированный «на бумаге» земельный участок площадью свыше 1700 кв. м, фактически принадлежащий санаторию, оформить в собственность на одного из участников преступления.

После этого обвиняемые зарегистрировали участок в границах федеральной собственности и реализовали его третьим лицам. Ущерб Российской Федерации оценен в общую сумму 11,6 млн руб.

В зависимости от роли и участия в совершении преступления в отношении обвиняемых избраны меры пресечения в виде заключения под стражей, домашнего ареста и подписки о невыезде и надлежащем поведении. На их имущество (квартиры, нежилые помещения, а также земельные участки), в том числе дорогостоящие транспортные средства (вертолет, автомобили) наложен арест.

Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы.

Дмитрий Михеенко