Двойной укол шпагой и рапирой

Сборная России пополнила свою копилку еще двумя золотыми медалями на проходящем в Дюссельдорфе чемпионате Европы по фехтованию. В пятницу победы в командных турнирах одержали шпажисты и рапиристки. Теперь в активе россиян стало четыре награды высшего достоинства, благодаря чему они возглавили общий зачет. У французов и итальянцев по два золота. В субботу первенство континента завершится командными соревнованиями шпажисток и саблистов.

В предпоследний день чемпионата Европы сборная России замахнулась на максимальный результат, добравшись до финала в обоих видах программы. Безусловно, порадовали шпажисты, которые ранее очень слабо выступили в личном зачете. Никита Глазков и Георгий Бруев проиграли в 1/32 финала, а Сергей Ходос и его тезка Бида — в следующей стадии, причем их обидчики, мягко говоря, не относились к фаворитам. Президент Федерации фехтования России Александр Михайлов тогда посетовал на отсутствие успехов в индивидуальной шпаге, но вместе с тем выразил надежду на командные соревнования. «На Олимпиаду нужно пробиваться через команду, хотя конкуренция будет высокая,— сказал он.— Надеемся, что шпажисты соберутся, ведь потенциал для того, чтобы бороться за медали, у них есть».

О потенциале российской команды свидетельствовал и тот факт, что она была посеяна под первым номером. Все-таки именно она брала золото на двух предыдущих чемпионатах Европы в Тбилиси и Нови-Саде. К тому же тренеры не стали менять победный состав, в который помимо упоминавшихся Ходоса, Биды и Глазкова входил Павел Сухов. Сначала они размялись на сборной Великобритании, победив ее с двукратным перевесом — 45:22. Хотя, например, такие солидные команды, как Франция, Украина и Израиль (ее возглавлял новоиспеченный чемпион Европы в индивидуальном разряде Ювал-Шалом Фрейлих), не смогли преодолеть барьер 1/8 финала. В четвертьфинале россияне не без труда справились с хозяевами турнира немцами — 36:26. Гораздо драматичнее складывался полуфинал с Венгрией, где уже пришлось продемонстрировать высочайшие бойцовские качества. Сухов и Глазков отпустили соперников на старте (1:5), после чего те довольно долго удерживали добытое преимущество. Только в седьмом микроматче Глазкову удалось сравнять счет (18:18), а решилось все в заключительном девятом раунде, когда Сухов одолел своего визави с разницей в один балл и вывел команду в финал — 24:23.

В главном сражении российским шпажистам противостояла Дания, которая каким-то образом умудрилась так круто взлететь, имея лишь десятый посев на старте. Но этот вид фехтования не зря считают самым непредсказуемым, что лишний раз подтвердилось и по ходу финала. Казалось бы, у мало известных датчан не было шансов на победу, особенно после того, как Глазков в пятом бою разобрался с их лидером, бронзовым призером чемпионата мира-2015 в Москве Патриком Йоргенсеном и создал четырехочковый задел (16:12). Когда уже последним на дорожку вышел Бида, россияне вели «плюс пять» (26:21). Вот тут и едва не случилась беда. 26-летний москвич проиграл свою дуэль Йоргенсену — 4:9. За 22 секунды до окончания основного времени Дания даже вырвалась вперед. Бида все же успел отыграться, а, что называется, в овертайме, несмотря на то, что приоритет получил его противник, нанес золотой укол — 31:30.

«В шпаге слабых команд нет,— констатировал в интервью ТАСС старший тренер сборной России Александр Глазунов.— Датчане попали в финал, эстонцы обыграли французов — малейшее неуважение к сопернику, и тебя накроет. У нас хорошая команда, и она это не первый раз доказывает своими результатами. Это наше третье подряд командное золото на чемпионатах Европы. Хотя сейчас для нас самое главное, что мы заработали 64 рейтинговых балла и сделали хороший шаг к олимпийскому турниру».

Ну а российские рапиристки вообще отфехтовали командные соревнования выше всяких похвал. Ни в одной из трех встреч на пути к высшей ступени пьедестала они не позволили усомниться в своем превосходстве. Весьма показательным был полуфинал с Италией. Даже звездная Элиза Ди Франчиска, двукратная олимпийская чемпионка, семикратная чемпионка мира, уже в Дюссельдорфе ставшая 13-кратной чемпионкой Европы, на этот раз оказалась бессильна. Так что Инна Дериглазова сполна поквиталась с ней за поражение в финале личного первенства. Впрочем, еще тогда россиянки изрядно пощипали итальянок: та же Дериглазова взяла верх над первым номером мирового рейтинга Аличе Вольпи, а Анастасия Иванова выбила титулованную Арианну Эрриго. В командном же турнире Дериглазова, Иванова и Лариса Коробейникова учинили одной из сильнейших сборных мира форменный разгром. После первого круга из трех боев они выигрывали — 15:4, а после пятого поединка — 22:8. В итоге Россия победила — 44:32.

В финале подопечные Дмитрия Шевченко также выглядели блистательно. По сути, Франция сопротивлялась более-менее на равных до пятого боя, а потом Иванова в противостоянии с Изаорой Тибу сломила это сопротивление — 7:3. Оторвавшись на пять баллов (24:19), в дальнейшем россиянки только наращивали обороты. Их запас прочности составлял семь, девять и, наконец, увеличился до 13 очков — 45:32. В самой концовке Дериглазова добила ту же Тибу — 7:3. Таким образом, отечественные рапиристки вернули себе звание чемпионок Европы, которым владели в 2016 году. А всего это их шестая победа в континентальных первенствах.

«Мы были серьезно настроены на борьбу, особенно с итальянками, это наши самые серьезные соперницы,— сказала ТАСС олимпийская чемпионка Инна Дериглазова.— Сейчас мы просто счастливы, ведь в последний раз командное золото выигрывали три года назад. Нам это золото было необходимо, чтобы почувствовать, что мы сильны, мы можем. Сейчас я счастлива ровно настолько, насколько была расстроена после проигрыша в финале личного турнира на этом чемпионате. Хотя ответственность за себя — одно, а за команду — совсем другое. Командная борьба настолько интересна! Здесь именно тот момент, когда один за всех и все за одного».

Александр Ильин