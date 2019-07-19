Росстат разобрался в зарплатной разнице Как отличаются доходы граждан и о чем это свидетельствует

Зарплаты растут, неравенство сокращается: Росстат опубликовал масштабное исследование о заработках россиян. Аналитики утверждают, что средний оклад за год увеличился примерно на 7%, до 49 тыс. руб. Таким образом, сократился разрыв между самыми богатыми и самыми бедными слоями населения. Все ли так оптимистично? И что происходит с зарплатами в Москве? Разбирался Иван Якунин.

Пара слов о репрезентативности: средняя зарплата — это средняя температура по больнице. Как правило, она на 30% выше медианной зарплаты — суммы, которая делит россиян ровно пополам: кто-то получает больше нее, кто-то меньше. Именно последний показатель принято считать более объективным, но именно его Росстат почему-то считает только раз в два года. В службе утверждают, что медианные зарплаты растут — с 24 тыс. руб. до 34 тыс. руб. за два года, и, что более важно, сокращается уровень зарплатного неравенства. Например, сейчас 10% самых высокооплачиваемых работников получают в среднем в 13 раз больше, чем 10% самых низкооплачиваемых. В 2013-м — эти показатели отличались в 15 раз.

Но в этом году тренд может переломиться, предупреждает директор Института социально-экономических исследований при Финансовом университете Алексей Зубец: «Доходы самых богатых граждан — это очень часто зарплата в различных коммерческих предприятиях, к которой присовокупляются доходы от ведения бизнеса, от активов. Эти доходы всегда падают в кризис, причем быстрее, чем заработки занятых в бюджетной сфере, но растут быстрее, когда начинается экономический подъем. Сейчас Россия проходит именно такой этап, и доходы самых богатых в нашей стране растут быстрее, чем средняя величина.

Поэтому расслоение между богатыми и бедными будет увеличиваться в силу совершенно объективных причин».

Но даже с учетом свежего исследования Росстата реальная картина не видна, потому что ведомство изучило только зарплаты работников средних и крупных предприятий. Малый бизнес, в котором заняты около 14 млн россиян, в выборку не попал, хотя об уровне зарплат там можно догадываться. А есть еще теневой сектор. Существует эффективный инструмент, чтобы побороть неравенство, который называется «прогрессивная шкала НДФЛ», но в правительстве не раз говорили, что она ударит по среднему классу и вообще собирать налоги будет сложнее.

Впрочем, в противном случае есть риск, что люди выйдут на улицы, говорит, ссылаясь на международный опыт, руководитель департамента социологии Высшей школы экономики Александр Чепуренко: «Это вариант, по которому развиваются некоторые государства-партнеры России по БРИКС или отдельные очень высокоразвитые страны, например, США.

И в тех, и в других случаях есть очень высокий уровень социального неравенства, напряжения и социальной ненависти между различными слоями населения.

Если мы посмотрим на страны Западной Европы, то в этих обществах социальная обстановка чуть более спокойна».

Пока ситуация с зарплатами кажется относительно устойчивой. В Москве, например, средняя зарплата выросла почти до 100 тыс. руб. (медианная, правда, составила только 66 тыс. руб.). По прогнозам специалистов Финансового университета, к концу года суммы вырастут еще на 4%. Но это усредненные оценки.

О том, что происходит с оплатой труда высшего руководящего звена, «Коммерсантъ FM» спросил руководителя лондонского офиса компании Magnum Hunt Executive Search Марию Янковскую. По ее словам, там зарплаты тоже растут: «Безусловно, такая тенденция есть, в том числе среди топ-менеджеров. Это происходит в банковском, добывающем секторах, телекоме и связано с тем, что количество качественных профессионалов всегда ограничено. Если мы говорим, допустим, об уровне члена правления большого банка, то его зарплата может составлять 2-3 млн руб. При этом бонус может быть каким угодно. А если речь идет о среднем звене, то начальник отдела в крупной кредитной организации получает точно более 500 тыс. руб.».

Между тем, ситуация с разницей зарплат в Москве сильно отличается от остальных регионов. Средний оклад среди тех самых 10% самых состоятельных людей — почти 350 тыс. руб., что в 16,5 раз больше, чем у 10% беднейших. Что, в целом неудивительно: по свежим данным компании Savills, в Москве живет больше долларовых миллиардеров, чем в Лос-Анжелесе, Токио и Париже вместе взятых.

При этом, по данным того же Росстата, реальные доходы россиян продолжают падение, в первом полугодии — на 1,5%, что объясняется увеличением платежей по налогам и кредитам.