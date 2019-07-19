«Нафтогаз» заявил, что суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции «Газпрома»

Апелляционный суд Амстердама и Окружной суд Люксембурга отклонили апелляции «Газпрома» по иску «Нафтогаза» о принудительной выплате $2,56 млрд, говорится в сообщении украинской компании.

Иски касались решения Стокгольмского арбитража. Он обязал «Газпром» выплатить «Нафтогазу» $2,56 млрд за несоблюдение условий по минимальным объемам прокачки газа через территорию Украины в 2009 году. После этого взыскание денег было приостановлено по ходатайству «Газпрома», однако «Нафтогаз» обжаловал это решение.

«Нафтогаз» пытается получить деньги через европейские активы «Газпрома». В частности, в Люксембурге украинская компания настаивает на передаче ей активов GAZ Capital SA. «Нафтогаз» также подал иски в суды Великобритании и Швейцарии, где зарегистрированы принадлежащие «Газпрому» компании.

Подробнее о споре «Газпрома» и «Нафтогаза» — в публикации “Ъ” «"Нафтогаз" отыгрался на транзите».