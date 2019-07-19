Еврокомиссия начала антимонопольное расследование против Amazon

Как и ожидалось, Еврокомиссия официально объявила о начале расследования в отношении интернет-компании Amazon по подозрению в нарушении европейского антимонопольного законодательства при обработке данных от независимых ритейлеров, торгующих на площадке Amazon.

Глава европейского антимонопольного управления Маргрете Вестагер заявила в этой связи следующее: «Мы хотим убедиться в том, что крупные интернет-платформы не уничтожают общую выгоду от растущей интернет-торговли своим неконкурентным поведением». Еврокомиссия хочет проверить действующие договоры Amazon с европейскими ритейлерами, присутствующими на этой площадке, убедиться, что эти контракты не нарушают европейское антимонопольное законодательство, и что Amazon не нарушает свои обязательства перед ритейлерами по этим контрактам при обработке и использовании их конфиденциальных данных по совершению сделок с покупателями.

Евгений Хвостик