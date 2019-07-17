Еврокомиссия начнет расследование против Amazon

Еврокомиссия намерена объявить в ближайшие дни о начале официального расследования в отношении Amazon, сообщает Bloomberg. Европейского регулятора заинтересовало то, как онлайн-ритейлер обращается с данными третьих лиц, выступающих в качестве продавцов товаров на онлайн-площадке.

Предварительную проверку деятельности Amazon Еврокомиссия начала еще осенью прошлого года. В рамках этой проверки регулятор рассылал опросник продавцам, торгующим через сайт Amazon. Еврокомиссар, курирующая вопросы конкуренции, Маргрете Вестагер упоминала основные вопросы, ответы на которые Еврокомиссия хочет получить по итогам расследования, в интервью CNBC. «Они приютили (на своей площадке.— “Ъ”) множество небольших игроков, и в то же время они сами — крупный игрок на том же рынке. Так как они обращаются с данными, получаемыми от тех небольших игроков? Дает ли это им конкурентное преимущество, которое невозможно нивелировать?» — говорила тогда госпожа Вестагер.

Ни Еврокомиссия, ни Amazon информацию о возможном начале расследования не комментируют.

Кирилл Сарханянц