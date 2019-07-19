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Градсовет Ленобласти одобрил проект застройки 10 га в Ломоносовском районе

Градостроительный совет Ленобласти одобрил проект планировки и проект межевания земельных участков площадью 10 га в Низино Ломоносовского района.

Как сообщили в пресс-службе областного правительства, территория ограничена Старопетергофским каналом, рекой Черной, дорогой к Санинскому шоссе от д. Низино и мелиоративной канавой. Застройщик — ООО «Ювен» планирует возвести на участке жилой комплекс общей площадью 25 тыс. кв. м с детским садом и встроенными помещениями под коммерческое использование. Проект предполагается реализовать к 2025 году.

Добавим, что проект застройки в Низино уже рассматривали на Градсовете в 2015 году. Тогда он был отклонен, так как согласно генплану, территория под застройку, которую ранее планировала застроить компания, расположена вдоль водных объектов, питающих фонтаны Петергофа.

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