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Московскую пенсионерку арестовали за оскорбление кубанского чиновника

Инцидент произошел четыре года назад. Как сообщает Юга.ру со ссылкой на слова адвоката пенсионерки Дмитрия Джулая, в 2015 году женщина отдыхала у сестры в поселке Новопокровский. Родственница рассказала, что перед двором во время дождей появляется большая лужа, она просила представителей администрации отремонтировать дорогу, однако безуспешно. Пожилая москвичка пошла к главе администрации сельского поселения и начала ругаться. Адвокат отметил, что женщина нецензурно выражалась. «Что именно сказала бабушка, неизвестно, но если верить приговору, с которым я ознакомился, там был трехэтажный мат, проклятья и обвинения в некомпетентности. Глава обиделся и написал на нее заявление по ст. 319 УК РФ (Оскорбление представителя власти)», — пояснил господин Джулай. Дело рассматривал районный суд на Кубани в 2017 году, судья выписал женщине штраф в 7 тыс. руб. Однако женщина не оплатила его из-за отсутствия средств. В марте 2018 года мировой судья из Краснодарского края заменил штраф на ограничение свободы.

«В этом году она снова собралась на Кубань к сестре, но в Москве с поезда ее снял наряд полиции. Оказалось, что она с января 2019 года в розыске за то, что не оплатила этот штраф», - написал господин Джулай на своей странице в Facebook. Басманный суд Москвы 15 июля арестовал 66-летнюю женщину до 12 августа. По мнению адвоката, в деле есть нарушения.

По данным СМИ, у женщины был конфликт с главой Кубанского сельского поселения Новопокровского района Андреем Борисовским. В администрации сельского поселения ситуацию комментировать отказались.

Елена Рыжкова


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