Упрдор «Северо-Запад» проведет повторные конкурсы по ремонту трассы М-10

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приняло решение не оспаривать предписания Федеральной антимонопольной службы, отменившей итоги двух конкурсов на ремонт участка трассы М-10 Москва – Санкт-Петербург за 5 млрд рублей. В дорожном ведомстве заявили, что выполнят предписания ФАС и проведут повторные конкурсные процедуры, сообщает АБН.

Единственным участником одного из тендеров на выполнение ремонтных работ на трассе М-10 оказалось АО «ВАД», во втором итоги подвести не успели. Проведение конкурсов обжаловала компания АО «ПО "Возрождение"». По мнению заявителя, заказчик установил некорректные требования к участникам.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что Главгосэкспертиза одобрила повторный проект капитального ремонта трассы М-10 «Россия» на участках в Новгородской и Ленинградской областях.