Главгосэкспертиза одобрила повторный проект капитального ремонта трассы М-10 «Россия»

Санкт-Петербургский филиал Главгосэкспертизы РФ выдал положительное заключение по итогам рассмотрения повторно представленной проектно-сметной документации на капитальный ремонт трассы М-10 Москва – Санкт -Петербург. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В рамках проекта предусмотрен ремонт участка протяженностью 15 км, разделенный на два этапа. Первый будет включать в себя замену дорожного покрытия, устройство обочин и монтаж дополнительных водопропускных труб. На втором этапе вдоль трассы будут установлены шумозащитные экраны и электроосвещение.

В настоящий момент ограничения движения из-за проведения ремонтных работ введены на участках в Новгородской и Ленинградской областях.

Ранее “Ъ-СПб” сообщал, что региональную трассу «Сосновый Бор – Глобицы» в Ленобласти отремонтировали за 80 млн рублей.