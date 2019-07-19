ВЦИОМ: большинство россиян уверены в важности дружбы с Украиной

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что большинство россиян назвали важными дружеские отношения с Украиной (85%) и считают, что двусторонние отношения между Россией и Украиной необходимо улучшать (78%). Обратного мнения по этим вопросам придерживаются 11% и 13% опрошенных соответственно.

Также большинство респондентов (61%) отметили, что за последний год обстановка между странами «не становится ни лучше, ни хуже и практически не меняется». Еще четверть участников опроса сказали о возросшей напряженности в отношениях. При этом почти половина опрошенных возлагает ответственность за ухудшение украинско-российских отношений на Киев (44%), еще 6% винят Москву. Чуть больше трети респондентов (39%) говорят о равной ответственности сторон.

Что касается возможной нормализации отношений, то число граждан, которые верят в восстановление братских и дружеских отношений равно числу уверенных в том, что российско-украинские отношения нормализуются, но братскими и союзническими уже не будут (по 42%). Еще 6% прогнозируют, что отношения продолжат ухудшаться.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» методом телефонного интервью проводился 20 июня 2019 года среди 1,6 тыс. россиян. Статистическая погрешность не превышает 2,5%.