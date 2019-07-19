Для застройщика «Посейдонов» в Новороссийске найдены компенсационные участки

В качестве компенсационной меры предполагаемому инвестору долгостроев «Посейдон-1» и «Посейдон-2» в Новороссийске может быть предложен земельный участок, где ранее планировалась стройка ЖК «Адмирал» (район бывшей мореходной школы). Вероятней всего жилищные комплексы, оставшиеся после «Кубаньжилстроя», будет возводить компания «ПИК», ее руководители обдумывают предложение мэрии города-героя. Об этом говорилось на встрече главы Новороссийска Игоря Дяченко с дольщиками, сообщает «Новороссийский рабочий».

Также мэрия города сейчас ищет застройщика для первого корпуса ЖК «Суджук-Кале», который находится в достаточно высокой степени готовности. Для будущего инвестора определили компенсационный участок в районе улиц Цедрика — Серова — Лейтенанта Шмидта. Власти рассчитывают, что решение будет найдено в сентябре.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, в начале июня администрация города подписала график завершения работ по новороссийскому ЖК «Солнечный» (инвестор – ООО «Кубаньресурс»). А к достройке ЖК «Одиссей» уже приступила АНО «Центр помощи участникам долевого строительства города».

Андрей Ульченко