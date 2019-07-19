Путин прилетел в Иркутскую область проконтролировать ликвидацию последствий наводнения

Президент России Владимир Путин прилетел в Иркутскую область, где в июне в результате сильных дождей затопило более 100 населенных пунктов, 25 человек погибли. Приземлившись в Братске, глава государства с губернатором Иркутской области Сергеем Левченко отправился в Тулун, больше всего пострадавший от наводнения.

Владимир Путин намерен проверить, как идет ликвидация последствий стихийного бедствия. Это его второй визит в регион, он уже прилетал 29 июня и провел экстренное совещание в аэропорту Братска. Как сообщили “Ъ” в пресс-службе правительства Иркутской области, в Тулуне глава государства, в частности, намерен посетить пункты размещения граждан, лишившихся жилья. Также запланировано совещание с членами правительства, руководителями ведомств и главами пострадавших муниципалитетов, где будут обсуждены меры, принимаемые для ликвидации последствий наводнения.

Паводки начались в регионе 25 июня. Вышедшие из берегов притоки Ангары затопили населенные пункты в восьми муниципальных районах. В результате около 30 тыс. человек частично или полностью лишились имущества. Более 3,5 тыс. домов разрушены полностью. По предварительной оценке, ущерб составил 29 млрд руб.

Подробнее о наводнении — в материале “Ъ” «Последствия вышли из берегов».

Екатерина Еременко, Иркутск