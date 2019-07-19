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Первый замдиректора Росгвардии Сергей Меликов

Фото: Дмитрий Коротаев / Коммерсантъ   |  купить фото

Первый замглавы Росгвардии стал кандидатом в сенаторы от Ставрополья

Первый заместитель главы Росгвардии Сергей Меликов является одним из трех кандидатов в сенаторы от губернатора Ставропольского края, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на избирательную комиссию региона.

Другие кандидаты — действующий сенатор Михаил Афанасов и генеральный директор ООО «Машук» Татьяна Чумакова.

Как ранее писал “Ъ”, господин Меликов подал рапорт об увольнении из Росгвардии из-за сокращения. Одновременно с ним из Росгвардии ушел еще один замглавы генерал-лейтенант Сергей Милейко, курировавший тыловые вопросы.

Подробнее — в публикации “Ъ” «Росгвардия умерила тыл».

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