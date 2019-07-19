Обозреватель «Коммерсантъ FM» Анна Минакова рассказывает, как Prada и другие бренды используют переработанный нейлон при создании одежды и аксессуаров.

Нейлон совершенно точно одна из первых ассоциаций с брендом Prada. Этот материал Миучча Прада ввела в моду в 1985-м, тогда появились рюкзаки, а теперь он постоянно присутствует в коллекциях бренда и, кажется, будет присутствовать вечно.

Но новые времена диктуют новые правила. Соблюдение норм этики и защиты экологии предполагают перемены. Совсем недавно в стремлении сделать производство более этичным Prada Group отказалась от использования меха животных. Теперь настала очередь экологии: бренд Prada запускает проект Re-Nylon. Теперь знаменитые нейлоновые сумки будут выпускать из переработанного нейлона EcoNyl. Этот материал изготовлен посредством вторичнои переработки и очистки пластикового мусора, собираемого из океанов, использованных рыболовных сетеи, а также отходов производства текстильных волокон. И Prada в такой защите океана не одинока.

Так, например, одежду из переработанного выброшенного в море нейлона (преимущественно рыбацких сетей) выпускает бренд знаменитого серфера Келли Слейтера. Весной поддержать его решил часовой бренд Breitling (а Слейтер с недавних пор стал его посланником). Breitling выпустил часы с ремешками из переработанного нейлона, все того же EcoNyl.

Помочь океанам в этом году решил и часовой бренд Panerai. Но Submersible Oceans Saving выпущен с ремешками не из переработанного нейлона, а из переработанного PET-пластика. Переработанный PET-пластик использует и Adidas, для выпускаемой с 2017-го модели кроссовок. Весьма, к слову успешной, продано уже более 1 млн пар.

Patagonia создает флис из переработанного пластика еще с 1993 года, а бренд очков Karun, который родом из Патагонии, дает вторую жизнь рыболовным сетям. Бренд Girlfriend Collective превращает пластиковые бутылки и сети в спортивную одежду. Один из самых экологически ответственных брендов в моде — Stella McCartney — к 2020-му обещает использовать только переработанный нейлон и никакого другого.