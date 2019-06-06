«Теперь в моде быть брендом, компанией или ритейлером, отказавшимся от меха» Анна Минакова — об изменениях в политике Prada Group

Обозреватель «Коммерсантъ FM» Анна Минакова рассказывает, как в мире моды набирает силу тренд на отказ от использования меха.

Совсем недавно Prada Group сделала официальное объявление: начиная с коллекции весна-лето-2020, бренды группы не будут использовать в своей продукции мех животных. То, что уже произведено, из продажи изыматься не будет. Кроме того, это означает вхождение Prada Group в Fur Free Alliance. Как прокомментировала новость Миучча Прада, теперь бренды группы «будут фокусироваться на инновационных материалах, что позволит им достичь новых горизонтов». Хочется добавить — и новых клиентов. Ведь использование эко-меха или эко-кожи сейчас — правило хорошего тона. Того требуют новые клиенты, в основном из числа миллениалов, которым небезразлична этика производства и экология.

Выпускать на подиум моделей в мехах сейчас все равно что сжигать непроданные остатки коллекций — чревато потерей и репутации, и клиентов.

Решение к Prada Group пришло не без помощи активистов: они провели «антимеховую» акцию осенью прошлого года. Тогда на электронную почту сотрудников компании посыпались тысячи писем с вопросом, когда Prada прекратит использование меха.

Prada Group не стала первой, кто решил отказаться от меха. В 2017-2018-м перестали продавать мех в таких брендах, как Gucci, Burberry, Versace и Michael Kors. И это были представители уже второй волны — первая накрыла мир моды в 2005-2007-м, тогда от меха отказались Vivienne Westwood, Ralph Lauren и Tommy Hilfiger. Calvin Klein перестал использовать мех до моды на это, еще в 1994-м. Вне моды и бренды, которые мех по принципиальным соображениям не использовали никогда. Самый известный из них Stella McCartney.

Так что если раньше символом моды и люкса можно было назвать кутюрные шоу Fendi, сплошь с мехами, а выбегающих на подиум с плакатами активистов какой-нибудь PETA в мире моды могли считать за юродивых, то теперь правила игры поменялись. Теперь в моде быть брендом, компанией или ритейлером, отказавшимся от меха. Да и сами защищающие права животных организации стали модными.

Если раньше, как говорят в той же PETA, 1 млн просмотров их видео в социальных сетях набирали за год, то теперь этот миллион достигается за день. И со стороны брендов было бы глупо это игнорировать.