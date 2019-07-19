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На новогодние украшения Петербурга потратят более 100 млн рублей

СПб ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления» объявило несколько конкурсов на новогоднее оформление улиц Петербурга на общую сумму 101 млн рублей. Всего объявлено семь тендеров, победители которых будут объявлены 30 августа, сообщается в материалах на сайте госзакупок.

В частности, к Новому году и Рождеству планируется установить в городе традиционные световые композиции на опоры освещения, балюстрады мостов и деревья. Кроме этого, на улицах, проспектах и площадях разместят гирлянды, а на фасадах домов — праздничные панно. Также предусмотрена установка 20-метровых елей.

Напомним, в прошлом году петербургское УФАС приостановило конкурсы СПб ГКУ «Городской центр рекламы и праздничного оформления» на оказание услуг по новогоднему украшению города световыми композициями, а также по размещению новогодних искусственных елей на общую сумму 33,7 млн руб.

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