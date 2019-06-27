«Это классическая история, когда власть наказывает саму себя»

В Москве признали, что на местах слишком вольно трактуют новый закон об оскорблении власти. Однако, как сообщил журналистам Дмитрий Песков, корректировать документ необходимости нет. Нужно лишь более четко объяснить правоохранителям и чиновникам его суть. Пресс-секретарь президента при этом подчеркнул, что в России никто не собирается зажимать критику. Политический обозреватель «Ъ FM» Дмитрий Дризе считает, что государство вынуждено уступать общественному мнению.

Из Кремля последовал окрик чиновникам на местах специально для тех, кто неправильно понимает государственную политику. Дело в том, что руководители разных рангов, особенно в далеких от Москвы регионах, обрадовались появлению законов о неуважении к власти. Теперь стоит написать в соцсетях, что нехороший мэр или губернатор не убирает улицы, как к тебе приходит полиция и выписывает штраф. А если, не дай бог, как-то упомянул президента, отправляйся на 15 суток. В Кремль полетели сигналы: дескать, произвол, только сумели как-то разрядить обстановку с посадками за репост, так на тебе новая проблема. Может быть в иной ситуации, можно было бы и не обратить внимания, но сейчас время неспокойное. То Екатеринбург, то мусор, то дело Голунова. Лучше лишний раз не раздражаться общественное мнение.

Вопрос вынесли на «Прямую линию». Задал его блогер Амиран Сардаров, и не просто так: это символизирует собой то, что государство открыто для диалога и с молодежью, и с новыми лидерами мнений, никого и ничего не стесняется. Владимир Путин подробно рассказал, что закон оберегает государственные символы — флаг, герб, гимн — то, что свято для народа, но не пресекает критику, она, наоборот, полезна. После этого власть сначала через источники давала понять, что недовольна тем, как применяется закон, и министр внутренних дел Владимир Колокольцев был вызван на ковер и получил жесткое внушение относительно вольных трактовок законодательства. В итоге журналисты спросили Дмитрия Пескова. Пресс-секретарь президента четко расставил точки над i. Критиковать можно даже президента, но в целом закон все-таки нужный, отменять его или переписывать необходимости нет. Однако практику применения следует отрегулировать. Иными словами, возникли некоторые перегибы, которые предполагается устранить путем опять же ручного управления.

Этот самый закон об оскорблении госсимволов — классическая история, когда власть наказывает саму себя. Уровень жизни в стране падает, это приходится признавать. А если еще в дополнение к этому не убирать мусор, не ремонтировать дороги, не менять канализационные трубы и не бороться с очередями в поликлиниках, это в не улучшит настроение электората. А если в добавок, еще и затыкать рот рядовым гражданам, еще и местного чиновника не тронь, так недалеко до серьезного обострения. Кто ответит за безобразия, это уже прямая угроза стабильности. Вот и президент на Госсовете собирает губернаторов и жестко выговаривает: совсем обленились, на место не можете съездить. Так что приходится уступать общественному мнению. Что, впрочем, не означает абсолютную свободу критики. Просто нужно вовремя топнуть ногой и дистанцироваться от перегибов на местах.