Береговая охрана США попросила шесть ледоколов для конкуренции с Россией

Для того чтобы конкурировать с Россией, США нужно минимум шесть новых ледоколов, считает замглавы американской береговой охраны вице-адмирал Дэниел Абель. «Нам нужно как минимум шесть ледоколов, в том числе три тяжелых. Пока у нас есть единственный ледокол Polar Star, и ему 40 лет»,— сказал господин Абель на конференции по влиянию таяния арктических льдов на операции ВМС (цитата по «РИА Новости»).

Он добавил, что Россия уже завершила создание шести новых баз в Арктике, а также построила шесть ледоколов.

Ранее президент США Дональд Трамп сказал, что рассчитывает пополнить американский флот ледоколами для круглогодичного присутствия в Арктике. В рамках этого плана его советник по нацбезопасности Джон Болтон объявил, что «вновь утвердить американское лидерство в Арктике» помогут 240 выпускников Академии береговой охраны.