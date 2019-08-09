Сегодня исполняется 53 года заместителю мэра Москвы по градостроительной политике и строительству Марату Хуснуллину

Его поздравляет депутат Госдумы Владимир Ресин:

— Уважаемый Марат Шакирзянович! От всей души поздравляю вас! Искренне рад, что под вашим руководством столичный стройкомплекс является локомотивом экономики самого крупного мегаполиса России. Ваша работа — яркое подтверждение тому, что в команде мэра Москвы работают лучшие специалисты своего дела. Как строитель и москвич, я высоко оцениваю Ваш вклад в укрепление городского стройкомплекса и позитивное преображение столицы. Вы ежедневно сталкиваетесь с массой задач и проблем. Для их решения требуются не только профессионализм, трудолюбие и самоотверженность, но и душевные силы, энергия и поддержка всего коллектива столичных строителей. Ваш подвижнический труд позволяет выполнить задачи, поставленные мэром Москвы, и обеспечить москвичей современным жильем, сделать российскую столицу одним из лучших городов мира. Пусть удача всегда Вам сопутствует! Крепкого здоровья, семейного благополучия и счастья! Вас ждут масштабные проекты и свершения!

Лев Амбиндер Фото: Арсений Несходимов

Сегодня исполняется 75 лет президенту благотворительного фонда «Русфонд» Льву Амбиндеру

Его поздравляет советник президента РФ, председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов:

— Дорогой Лев Сергеевич! Куда только ни заносила Вас журналистская профессия за честно отданные ей многие десятилетия! Но однажды «Коммерсантъ» сделал Вас руководителем Русфонда, и началась история одной из крупнейших ныне благотворительных организаций. Теперь о Русфонде знают все, и прежде всего дети, которым фонд помог вернуть здоровье, веру в добро, в будущее. И Государственная премия РФ за выдающиеся достижения в благотворительности, врученная Вам в 2018 году, уже никого не удивила. Вы человек великой жадности: Вам хочется творить еще и еще, создавать Национальный регистр доноров костного мозга, привлекать новых благотворителей, подключать новые СМИ. Безмерно рад, что работа в СПЧ свела меня с Вами. От имени коллег по совету поздравляю с юбилеем, желаю сил и здоровья еще на много юбилеев.

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