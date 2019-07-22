Блюдущие вместе

Кто присматривает за авторскими правами в России и деньгами, которые они приносят. Общий годовой сбор составляет свыше 10 млрд рублей.

Михалков Никита Сергеевич

Кинорежиссер. Один из самых ярких деятелей в сфере коллективного управления, известен своей общественной активностью и громкими заявлениями об авторских правах и пиратстве.

Президент Совета общероссийской общественной организации «Российский союз правообладателей» (РСП);

соучредитель УПРАВИСа.

Михалков Артем Никитич

Председатель правления РСП. Актер, режиссер, сценарист. Последняя работа как режиссера — документальный фильм «Легко ли быть Михалковым».

С 2013 года президент фестиваля дебютов «Движение» в Омске.

Вальдес-Мартинес Эрик Раульевич

Генеральный директор УПРАВИСа (ранее — руководитель департамента международных связей УПРАВИСа);

заместитель генерального директора ВОИСа;

заместитель генерального директора РСП;

генеральный директор «Равноправного фонографического альянса».

Сухотин Александр Леонидович

В настоящее время — генеральный директор РАО

До января 2018 года — генеральный директор УПРАВИСа;

ранее — заместитель генерального директора ВОИСа, исполнительный директор РСП

генеральный директор ООО «Редакция газеты “Культура”»;

член президиума Федерации интеллектуальной собственности;

учредитель Русского фонографического общества;

учредитель группы компаний «Центр»;

учредитель ООО «Бастион»;

генеральный директор Национального агентства по теле- и радиовещанию;

генеральный директор ООО «Гимле Консалт», ООО «Формакс», ЧОП «Хранитель».

Кричевский Андрей Борисович

Председатель совета директоров РАО;

член правления ВОИСа;

член правления РСП;

генеральный директор фирмы «Мелодия»;

председатель правления Российского музыкального союза;

член совета по интеллектуальной собственности Совета федерации РФ;

председатель правления IP Chain и ЕАКОП (компании, занимающиеся цифровыми технологиями), председатель правления Российского музыкального союза;

Соучредитель (вместе с А. Л. Сухотиным) группы компаний «Центр».

Карелов Алексей Владимирович

Генеральный директор ВОИСа;

исполнительный директор РАО;

член правления Российского музыкального союза;

член ревизионной комиссии РСП с 2009 по 2015 год.

Сергей Сергеевич Федотов

Сейчас среди руководителей перечисленных организаций не числится Сергей Сергеевич Федотов. А ведь он — одна из ключевых фигур в сфере коллективного управления, занимал высшие руководящие должности в РАО, ВОИС и РСП. С 2007 по 2016 год — генеральный директор РАО. Инициатор создания ВОИСа и РСП. В 2016 году обвинен в хищениях недвижимости РАО на 557 млн рублей, получил полтора года колонии-поселения, вышел на свободу. В декабре 2018 года вновь арестован по делу о выплате 730 млн рублей подставным лицам, обналичивании и присвоении авторского вознаграждения.

Источник: Copycollect.com