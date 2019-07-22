Блюдущие вместе

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Кто присматривает за авторскими правами в России и деньгами, которые они приносят. Общий годовой сбор составляет свыше 10 млрд рублей.


Михалков Никита Сергеевич

  • Кинорежиссер. Один из самых ярких деятелей в сфере коллективного управления, известен своей общественной активностью и громкими заявлениями об авторских правах и пиратстве.
  • Президент Совета общероссийской общественной организации «Российский союз правообладателей» (РСП);
  • соучредитель УПРАВИСа.

Михалков Артем Никитич

  • Председатель правления РСП. Актер, режиссер, сценарист. Последняя работа как режиссера — документальный фильм «Легко ли быть Михалковым».
  • С 2013 года президент фестиваля дебютов «Движение» в Омске.

Вальдес-Мартинес Эрик Раульевич

  • Генеральный директор УПРАВИСа (ранее — руководитель департамента международных связей УПРАВИСа);
  • заместитель генерального директора ВОИСа;
  • заместитель генерального директора РСП;
  • генеральный директор «Равноправного фонографического альянса».

Сухотин Александр Леонидович

  • В настоящее время — генеральный директор РАО
  • До января 2018 года — генеральный директор УПРАВИСа;
  • ранее — заместитель генерального директора ВОИСа, исполнительный директор РСП
  • генеральный директор ООО «Редакция газеты “Культура”»;
  • член президиума Федерации интеллектуальной собственности;
  • учредитель Русского фонографического общества;
  • учредитель группы компаний «Центр»;
  • учредитель ООО «Бастион»;
  • генеральный директор Национального агентства по теле- и радиовещанию;
  • генеральный директор ООО «Гимле Консалт», ООО «Формакс», ЧОП «Хранитель».

Кричевский Андрей Борисович

  • Председатель совета директоров РАО;
  • член правления ВОИСа;
  • член правления РСП;
  • генеральный директор фирмы «Мелодия»;
  • председатель правления Российского музыкального союза;
  • член совета по интеллектуальной собственности Совета федерации РФ;
  • председатель правления IP Chain и ЕАКОП (компании, занимающиеся цифровыми технологиями), председатель правления Российского музыкального союза;
  • Соучредитель (вместе с А. Л. Сухотиным) группы компаний «Центр».

Карелов Алексей Владимирович

  • Генеральный директор ВОИСа;
  • исполнительный директор РАО;
  • член правления Российского музыкального союза;
  • член ревизионной комиссии РСП с 2009 по 2015 год.

Сергей Сергеевич Федотов

Сейчас среди руководителей перечисленных организаций не числится Сергей Сергеевич Федотов. А ведь он — одна из ключевых фигур в сфере коллективного управления, занимал высшие руководящие должности в РАО, ВОИС и РСП. С 2007 по 2016 год — генеральный директор РАО. Инициатор создания ВОИСа и РСП. В 2016 году обвинен в хищениях недвижимости РАО на 557 млн рублей, получил полтора года колонии-поселения, вышел на свободу. В декабре 2018 года вновь арестован по делу о выплате 730 млн рублей подставным лицам, обналичивании и присвоении авторского вознаграждения.

Источник: Copycollect.com

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