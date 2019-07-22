Блюдущие вместе

Кто присматривает за авторскими правами в России и деньгами, которые они приносят. Общий годовой сбор составляет свыше 10 млрд рублей.
Михалков Никита Сергеевич
- Кинорежиссер. Один из самых ярких деятелей в сфере коллективного управления, известен своей общественной активностью и громкими заявлениями об авторских правах и пиратстве.
- Президент Совета общероссийской общественной организации «Российский союз правообладателей» (РСП);
- соучредитель УПРАВИСа.
Михалков Артем Никитич
- Председатель правления РСП. Актер, режиссер, сценарист. Последняя работа как режиссера — документальный фильм «Легко ли быть Михалковым».
- С 2013 года президент фестиваля дебютов «Движение» в Омске.
Вальдес-Мартинес Эрик Раульевич
- Генеральный директор УПРАВИСа (ранее — руководитель департамента международных связей УПРАВИСа);
- заместитель генерального директора ВОИСа;
- заместитель генерального директора РСП;
- генеральный директор «Равноправного фонографического альянса».
Сухотин Александр Леонидович
- В настоящее время — генеральный директор РАО
- До января 2018 года — генеральный директор УПРАВИСа;
- ранее — заместитель генерального директора ВОИСа, исполнительный директор РСП
- генеральный директор ООО «Редакция газеты “Культура”»;
- член президиума Федерации интеллектуальной собственности;
- учредитель Русского фонографического общества;
- учредитель группы компаний «Центр»;
- учредитель ООО «Бастион»;
- генеральный директор Национального агентства по теле- и радиовещанию;
- генеральный директор ООО «Гимле Консалт», ООО «Формакс», ЧОП «Хранитель».
Кричевский Андрей Борисович
- Председатель совета директоров РАО;
- член правления ВОИСа;
- член правления РСП;
- генеральный директор фирмы «Мелодия»;
- председатель правления Российского музыкального союза;
- член совета по интеллектуальной собственности Совета федерации РФ;
- председатель правления IP Chain и ЕАКОП (компании, занимающиеся цифровыми технологиями), председатель правления Российского музыкального союза;
- Соучредитель (вместе с А. Л. Сухотиным) группы компаний «Центр».
Карелов Алексей Владимирович
- Генеральный директор ВОИСа;
- исполнительный директор РАО;
- член правления Российского музыкального союза;
- член ревизионной комиссии РСП с 2009 по 2015 год.
Сергей Сергеевич Федотов
Сейчас среди руководителей перечисленных организаций не числится Сергей Сергеевич Федотов. А ведь он — одна из ключевых фигур в сфере коллективного управления, занимал высшие руководящие должности в РАО, ВОИС и РСП. С 2007 по 2016 год — генеральный директор РАО. Инициатор создания ВОИСа и РСП. В 2016 году обвинен в хищениях недвижимости РАО на 557 млн рублей, получил полтора года колонии-поселения, вышел на свободу. В декабре 2018 года вновь арестован по делу о выплате 730 млн рублей подставным лицам, обналичивании и присвоении авторского вознаграждения.
Источник: Copycollect.com