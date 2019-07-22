Дмитрий Москалев, партнер юридической компании «Легал Прайд», занимающейся юридическим консалтингом в области прав.

— Допускается ли использование в путеводителях по городу изображение памятников, установленных в общедоступных местах?

— Допускается. Согласно статье 1276 ГК РФ, «допускаются без согласия автора или иного правообладателя и без выплаты вознаграждения… за исключением случаев, если изображение произведения является основным объектом использования или изображение произведения используется в целях извлечения прибыли». Исходя из этого понятно, что в путеводителях по городу допускается изображение памятников. При этом изображение памятника не является рекламой той компании, которая публикует эти материалы, но является достоянием города. Исходя из принципа разумности, считаю, что это не реклама, служащая для извлечения прибыли от опубликованного памятника.

— Являются ли вообще рекламными изданиями сами путеводители?

— Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова так определяет рекламу: «Оповещение различными способами для создания широкой известности, привлечения потребителей». В данном случае путеводитель — это не полноценная реклама. Опубликовав фотографию памятника, издатели подчеркивали широкую известность данного произведения, находящегося на конкретной местности. Цель привлечения потребителей к путеводителю при этом не преследуется. Не преследуется и цель извлечения прибыли от памятника.

— Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства имеет аккредитацию на управление правом следования (ст. 1293) в отношении произведения изобразительного искусства. Распространяется ли эта аккредитация на воспроизведение, распространение и доведение до всеобщего сведения произведения изобразительного искусства (ст. 1276)? Требуется ли отдельная (специальная) аккредитация для деятельности в сфере воспроизведения, распространения и доведения до всеобщего сведения произведений изобразительного искусства?

— Аккредитация по статье 1293 не распространяется на деятельность по статье 1276. В соответствии с положением статьи 1276 о свободном использовании фотографий произведений архитектуры, градостроительства и предметов садово-паркового искусства снимать произведения в местах для свободного посещения можно без согласия авторов. Однако в 2018 году был создан судебный прецедент по делу об использовании фотографий памятника «Белая невеста» Е. Соколова и А. Полякова в Геленджике: суд принял решение не в пользу данной нормы, авторы скульптуры «Белая невеста» отсудили компенсацию за использование изображения на сувенирах. Прецедентного права у нас нет, но не исключаю, что теперь заинтересованные лица могут апеллировать к этому постановлению в других подобных делах, и такие иски могут поступать и к рядовым горожанам или туристам. Чтобы такого не случилось, муниципалитет как минимум должен контролировать отчуждение исключительных прав на произведение на этапе его создания. Человек вправе использовать фотографии красивых мест города. Однако на практике из-за нечеткости формулировок законодательства возникают нюансы.

— Имеет ли право Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства самостоятельно устанавливать ставки авторского вознаграждения за воспроизведение и использование произведений изобразительного искусства, не имея аккредитации на этот вид деятельности?

— Выплата вознаграждения осуществляется на основании договоров о выплате вознаграждения, заключаемых с аккредитованными организациями. Размер вознаграждения нормативно не определен. Однако, не имея аккредитации и договора, организация, занимающаяся защитой авторских прав, не имеет права устанавливать ставки авторского вознаграждения. Да и вообще такие ставки должны быть установлены органами или лицами, уполномоченными на то правительством. Такие ставки должны быть утверждены законодательно, исходя из разумных пределов относительно сумм требования, с правом регулирования суммы по договору в исключительных случаях.