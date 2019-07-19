Расходы на создание яхтенной марины в Севастополе выросли почти вдвое

Расходы на создание яхтенной марины в Севастополе меньше чем за год увеличились почти в два раза — с 3,8 млрд до 7,2 млрд руб. Построить марину в севастопольской Балаклавской бухте в 2016 году распорядился президент Владимир Путин.

Новая оценка строительства яхтенной марины приводится в обновленной федеральной целевой программе (ФЦП) развития Крыма и Севастополя до 2022 года. Стоимость проекта была скорректирована после проведения технико-экономического аудита правительством Севастополя, пояснил Forbes представитель дирекции по управлению ФЦП.

Согласно документу, общая территория марины составит 13 270 кв. м. Она будет включать стоянки для яхт разного класса (от 6 до 75 м) на 600 мест, паркинг на 2 тыс. машин и крупную рекреационную зону с природными парками, рыбным рынком и кафе. В 2018 году конкурс на проведение проектно-изыскательских работ на создание марины выиграл «Стройгазмонтаж» Аркадия Ротенберга.

В апреле Владимир Путин поручил продлить ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2025 года. В Минэкономики оценивали дополнительные вложения в 200 млрд руб. В Севастополе на эти деньги планируют построить мост через Севастопольскую бухту и рокаду.

Подробности — в публикации “Ъ” «На наш Крым поручений еще хватит».