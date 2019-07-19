Из свежей почты

Сережа Лобынцев, 8 лет, детский церебральный паралич, требуется лечение. 154 430 руб.

Внимание! Цена лечения 199 430 руб. Телезрители ГТРК «Волгоград-ТРВ» соберут 45 тыс. руб.

Сережа родился раньше срока и почти сразу попал в реанимацию. Выхаживали его месяц. Сын отставал в развитии, не держал голову. Диагноз ДЦП ему поставили в девять месяцев. Мы возили Сережу в разные клиники на лечение, и результат есть: сын может брать предметы, просится в туалет, объясняется звуками и жестами. Но совсем не обслуживает себя. Мы очень хотим попасть в Институт медицинских технологий (ИМТ) в Москве, только лечение нам не оплатить. Помогите! Оксана Лобынцева, Волгоградская область

Невролог ИМТ Елена Малахова (Москва): «Нужно увеличить двигательную активность, развить моторику и речь мальчика».

Влад Путилин, 6 месяцев, деформация черепа, требуется лечение специальными шлемами. 102 тыс. руб.

Внимание! Цена лечения 180 тыс. руб. Один московский фонд, пожелавший остаться неназванным, внес 60 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Сочи» соберут 18 тыс. руб.

Когда Владу было два месяца, я заметила, что его затылок слева приобретает плоскую форму. Педиатр назначила массаж, мы использовали ортопедическую подушку, но уплощение сохранилось. Показала сына остеопату, он рассказал, что такие дефекты требуют лечения шлемами. Деформированные кости черепа не позволят мозгу развиваться, в будущем пострадает зрение и слух сына. Мы срочно поехали в Москву к нейрохирургу. Он сказал, что мы обратились вовремя: пока кости черепа пластичные, их положение еще можно исправить ношением шлемов. Но оплатить шлемы мы не в состоянии, у нас двое детей. Екатерина Швырова, Краснодарский край

Руководитель Центра челюстно-лицевой хирургии Виталий Рогинский (Москва): «Деформацию необходимо исправить ношением специальных шлемов, изготавливаемых по индивидуальным меркам. Прогноз благоприятный».

Настя Маслова, 3 года, парез малоберцового нерва, требуется операция. 129 592 руб.

Внимание! Цена операции 166 592 руб. Телезрители ГТРК «Вологда» соберут 37 тыс. руб.

Мои двойняшки Настя и Злата родились раньше срока. У Насти было слабое сердцебиение, ей поставили капельницу на сгиб левой стопы, да неудачно: голень сильно отекла. Когда через неделю отек наконец прошел, стопа повисла. В больнице диагностировали невропатию малоберцового нерва. Благодаря лечению у дочки начали двигаться пальчики, но стопа так и осталась висеть. Настя плохо ходит: стопа волочится, она на 1,5 см короче правой. Нерв атрофировался, его не восстановить. Но если оставить как есть, левая стопа все больше будет отставать в развитии, мышцы тоже атрофируются. Врачи из Ярославля готовы провести операцию, после которой Настя сможет лучше ходить. Помогите ее оплатить! Татьяна Маслова, Вологодская область

Травматолог-ортопед ООО «Клиника Константа» Максим Вавилов (Ярославль): «У Насти парез малоберцового нерва слева, нарушение походки. Планируется операция — пересадка задней большеберцовой мышцы с ахиллотомией».

Денис Шахнович, 6 лет, врожденный порок сердца, спасет эндоваскулярная операция. 202 544 руб.

Внимание! Цена операции 342 500 руб. Сеть мини-маркетов Parle Market внесла 50 956 руб. ООО «ХимТекс» — еще 50 тыс. руб. Телезрители ГТРК «Омск» соберут 39 тыс. руб.

Денис родился с дефектом межпредсердной перегородки, его сразу поставили на учет к кардиологу. Сын чувствовал себя нормально, рос и развивался как обычный ребенок. А на последней консультации наш врач сказал, что операции не избежать. В апреле мы проконсультировались у томских кардиохирургов. Они подтвердили, что состояние сердца ухудшается, могут развиться осложнения. Дефект еще можно закрыть окклюдером, без вскрытия грудной клетки. Но нам такую операцию не оплатить. У нас двое сыновей, живем в селе. Без вас нам не справиться. Ксения Шахнович, Омская область

Детский кардиолог НИИ кардиологии Виктория Савченко (Томск): «У Дениса уже отмечаются признаки легочной гипертензии, ему нужно эндоваскулярное закрытие дефекта. После щадящей операции ребенок быстро восстановится».

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