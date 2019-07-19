54 процента составит доля внутригрупповых займов в общем объеме выплат по внешним долгам 40 крупных компаний-заемщиков в декабре 2019 года, свидетельствует опрос Банка России. «Традиционно существенные объемы выплат, по данным макростатистики, приходятся на декабрь, но, как показывает исторический опыт, их значительная часть обычно пролонгируется или рефинансируется»,— отмечают в ЦБ. Если исключить внутригрупповые платежи, чистые выплаты по внешнему долгу компаний в третьем квартале 2019 года могут составить $9,3 млрд (на 26% ниже, чем годом ранее) и $17,5 млрд (на 19% ниже, чем годом ранее) в четвертом квартале 2019 года, свидетельствует оценка.