Калининградский губернатор попросил Путина освободить взяточника из Перми

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов согласился с рекомендацией членов местной комиссии по вопросам помилования и внес представление президенту России с предложением освободить осужденного А. Н. Соколова, отбывающего наказание в колонии на территории области. Все данные говорят о том, что речь идет об Александре Николаевиче Соколове, бывшем начальнику ГУ ФСИН по Пермскому краю.

«Руководствуясь принципами гуманности, глава региона посчитал целесообразным применение акта помилования в виде освобождения А. Н. Соколова от дальнейшего отбывания наказания, ввиду того, что осужденный искренне раскаивается в содеянном, намерен вернуться к трудовой деятельности для материального обеспечения своей семьи и погашения суммы по исполнительному листу, все его жизненные устремления направлены на воссоединение с семьей»,— говорится в сообщении на сайте аппарата правительства Калининградской области.

Александр Соколов был осужден в 2016 году за мошенничество на сумму около 10 млн руб. В 2018 году суд приговорил его к 12 годам колонии строгого режима, признав его также виновным в получении нескольких взяток сертификатами на турпутевки, серебряными монетами и земельным участком.

Подробнее о приговоре читайте в публикации “Ъ” «Экс-начальнику пермского УФСИН сложили приговоры».

Александр Гмырин, Калининград