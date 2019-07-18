CNN: США планируют направить 500 военнослужащих на базу в Саудовской Аравии

Соединенные Штаты планируют направить 500 военнослужащих в Саудовскую Аравию на фоне растущей напряженности в отношениях с Ираном, сообщает CNN со ссылкой на источники. По данным телеканала, военные будут находиться на авиабазе принца Султана, которая, по оценкам американских властей, располагается в труднодоступном для иранских ракет районе.

Источники рассказали, что сейчас на базу уже прибыл небольшой контингент американских военных и технического персонала, который подготовит ее к прибытию систем Patriot. Также военнослужащие займутся усовершенствованием аэродрома и взлетно-посадочной полосы. Собеседники телеканала уточнили, что авиабазу США планируют использовать для своих истребителей F-22.

В Пентагоне не стали комментировать информацию CNN. Официального подтверждения информации о прибытии американских военных нет и со стороны Саудовской Аравии.

Тем временем Палата представителей США заблокировала продажу Саудовской Аравии и ОАЭ вооружений на $8 млрд. Как пишет The Washington Post, законодатели выступают против пополнения саудовского арсенала в связи с опасениями, что оружие может использоваться против гражданского населения в войне в Йемене. Ранее президент США уже говорил, что наложит вето на это решение.

Ранее Палата представителей Конгресса США поддержала меры, направленные на борьбу с нарушением прав человека в Саудовской Аравии. При этом американские законодатели делают все возможное, чтобы не навредить стратегическому сотрудничеству между Вашингтоном и Эр-Риядом, в частности в военной сфере. Слишком жесткие меры могут подтолкнуть королевство к более тесным связям с Россией и Китаем.

Подробнее — в материале “Ъ” «Эр-Рияду обещают мирные санкции».

О закупке Дохой зенитного ракетного комплекса NASAM фирмы Raytheon и системы Patriot — в публикации “Ъ”.