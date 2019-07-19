Роботы не спасают от старения

Рост производительности труда за счет автоматизации не способен компенсировать негативные последствия старения населения и сохранить прежний уровень подушевого дохода — по крайней мере при нынешних его темпах, говорится в докладе Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В ОЭСР напоминают, что развитые страны переживают процесс быстрого старения населения. Доля граждан старше 65 лет с 2001 по 2014 год выросла с 19% до 23% в 1669 регионах уровня TL3 (административно-территориальные единицы третьего уровня, в 2018 году в ОЭСР их насчитывалось 2251). Этот процесс негативно влияет на рост ВВП на душу населения из-за сокращения численности рабочей силы. Теоретически это может быть компенсировано ростом производительности, однако в большинстве регионов в последние годы он отставал от необходимого. В среднем старение уменьшило рост ВВП на душу населения в 2006–2014 годах на 1,5 процентного пункта (п. п.) в регионах уровня TL2 (штаты, провинции) в 19 странах ОЭСР. Почти в половине регионов рост производительности оказался недостаточным, чтобы компенсировать потери.

При этом само по себе старение негативно отражается на росте производительности. В TL3-регионах, где скорость этого процесса в 2001–2014 годах опережала общестрановой уровень на 10 п. п., рост производительности оказывался на 1,5 пункта ниже. Парадоксальным образом производительность сильнее страдала от старения в городских, чем сельских регионах, хотя население там в среднем моложе: основные потери отмечались не в производственном секторе (легче поддающемся автоматизации), а в сфере услуг, диспропорционально сосредоточенной в городах и требующей решения нерутинных задач.

Для преодоления последствий старения предложены две стратегии: стимулировать вовлечение населения в трудовую деятельность или сосредоточиться на росте производительности. В первом случае речь может идти о более активном привлечении женщин (за счет расширения инфраструктуры детских садов, а не налоговых преференций, чтобы не сокращать рождаемость) или повышении пенсионного возраста (однако это может негативно сказаться на производительности, если не будет сопровождаться пожизненным обучением). Попытка же поднять производительность за счет автоматизации потребует существенных капитальных затрат и инвестиций в обучение пожилых цифровым навыкам.

Надежда Краснушкина