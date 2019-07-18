Что такое ОБСЕ

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) создана в 1975 году, когда руководители 35 государств подписали Хельсинкские соглашения, учредившие Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). Нынешнее название носит с 1995 года. В настоящее время является крупнейшей региональной организацией по вопросам безопасности: в нее входят 57 государств Европы, Центральной Азии и Северной Америки. ОБСЕ занимается широким спектром вопросов, включая контроль над вооружениями, верховенство закона, борьбу с терроризмом и торговлей людьми, вопросами свободы СМИ, гендерного равенства, национальных меньшинств, защиты окружающей среды, демократизации общества, и рядом других. Руководящим органом организации является Совет министров, состоящий из глав МИДов стран-участниц. В период между ежегодными встречами Совета министров действует Постоянный совет для оперативной работы. Председатель организации — словак Мирослав Лайчак, генеральный секретарь — швейцарец Томас Гремингер. Секретариат ОБСЕ располагается в Вене. Бюджет организации на 2019 год равняется €138,3 млн. Штат — 2,9 тыс. человек, из них 2,3 тыс. работают в полевых операциях в Европе, на Кавказе и в Центральной Азии.