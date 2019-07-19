Мусорная легализация

В Нижегородской области утверждена региональная программа по обращению с отходами на 2019–2024 годы. Пока известно, что в первые три года на ее реализацию будет потрачено более 4 млрд руб. Основной акцент в программе делается на работу с твердыми коммунальными отходами (ТКО), что не устраивает нижегородских экологов, поскольку не прописаны принципы утилизации промышленных. Они уверены, что принятие программы прошло лишь для того, чтобы легализовать работу региональных операторов в сфере обращения с ТКО, которые начали работу в Нижегородской области с 1 января.

Правительство Нижегородской области утвердило региональную программу по обращению с отходами на 2019–2024 годы. Финансирование программы в этот период превысит 4,1 млрд руб., из которых на 2019 год приходится 2,13 млрд руб., на 2020 год — 1,33 млрд руб., на 2021-й — 650 млн руб. Объемы финансирования на 2022–2024 годы пока не определены. Как говорится в постановлении регионального правительства, цель программы — создать эффективную систему, которая должна предотвратить вредное воздействие отходов производства и потребления на здоровье человека и окружающую среду. При этом должны быть созданы условия для максимального вовлечения образующихся отходов в хозяйственный оборот в качестве дополнительных источников сырья, говорится в документе.

По данным регионального правительства, в 2000-х годах в Нижегородской области сложилась негативная ситуация в сфере обращения с отходами, характеризовавшаяся «скачкообразным ростом потребления населением различных групп товаров, изменившейся структурой потребления, увеличением доли различного рода упаковки и появлением новых видов отходов». В регионе действовала устаревшая технология накопления и утилизации мусора, а контроль над сферой их образования был недостаточным. Кроме того, отсутствовала действенная система учета и анализа их потоков мусора. До последнего времени самым распространенным способом обращения с ТКО было захоронение на объектах, часть которых носила нелегальный характер. Только за 2018 год в регионе было выявлено 267 несанкционированных свалок общей площадью 33,76 га, говорится в программе.

Теперь, планируют чиновники, программа будет способствовать созданию и развитию экологически безопасной обработки и утилизации отходов, приведет к ликвидации объектов накопленного вреда окружающей среде, с ее помощью также будут восстановлены и рекультивированы земли. В ходе реализации программы должна быть модернизирована система накопления и транспортировки отходов. В частности, планируется добиться того, чтобы 100% образующихся отходов отправлялись на объекты, отвечающие нормативным требованиям.

К концу срока реализации программы на территории региона должны будут функционировать девять объектов для размещения отходов (сейчас пять) и девять объектов для их обработки (сейчас пять).

На обработку должно направляться 60% образующихся ТКО (сейчас 28%). Еще 35,5% ТКО должно отправляться на утилизацию (сейчас 14,85%). Также планируется создать 4 тыс. площадок для сбора ТКО и сформировать парк из 13 тыс. контейнеров и бункеров для сбора мусора. Кроме того, должны быть ликвидированы 150 тыс. куб. м отходов, три наиболее опасных объекта накопленного экологического вреда (неорганизованная свалка промышленных отходов «Черная дыра», шламонакопитель «Белое море» и полигон ТБО «Игумново»), все выявленные на 1 января 2018 года несанкционированные свалки в границах городов, которых в региональном правительстве насчитали семь.

По мнению руководителя Ассоциации предпринимателей в области обращения с отходами Клары Романовой, принятая с опозданием на семь месяцев программа является профанацией, направленной исключительно на то, чтобы легализовать работу региональных операторов в сфере обращения с отходами. При этом в программе практически ничего не говорится об отходах производства, которые на сегодня составляют более 60% от общего объема образующихся в Нижегородской области отходов и имеют более высокий класс опасности по сравнению с ТКО.

«В программе идет речь лишь о создании объектов для размещения и переработки отходов, а нам необходимы объекты для утилизации. Особенно это касается отходов производства. Для такого крупного промышленного региона, как наш, не иметь полигона промышленных отходов, установок для их утилизации и понижения класса опасности — самоубийство. При этом промышленные предприятия кому-то платят за вывоз промотходов, прикрываясь фальшивыми документами о том, что они отправлены в другие регионы, но в итоге это все разбрасывается у нас в области, по полям и лугам», — уверена госпожа Романова.

По мнению руководителя экологического центра «Дронт» Асхата Каюмова, в самом факте принятия программы «определенные плюсы есть»: «Это как генеральный план города, который принимается, чтобы соответствовать требованиям градостроительного законодательства, а дальше в него начинают вноситься корректировки и дополнения. При наличии программы региональные власти могут претендовать на федеральное финансирование в рамках расширенной ответственности производителей». В то же время, по мнению господина Каюмова, программа имеет явный перекос в сторону бытовых отходов и нуждается в доработке. «Теперь эта работа должна быть продолжена. Хорошо, что мы движемся в этом направлении. Плохо, что движемся медленно», — подытожил эколог.

Андрей Репин