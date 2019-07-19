Залоги вписали в схему

“Ъ” удалось ознакомиться с текстом иска, поданного банком «Траст» в Высокий суд Лондона бенефициару O1 Group Бориса Минца в конце июня. В нем банк подробно описывает схемы по замене обеспеченных залогами кредитов, выданных банком «Открытие» и Рост-банком, аффилированным с O1 компаниям. Вместе с тем эксперты обращают внимание, что банк не пытается развернуть сделки и получить обратно залоги.

В иске, поданном банком «Траст» в Высокий суд Лондона, главным ответчиком выступает бенефициар O1 Group Бориса Минца. В качестве соответчиков привлечены трое его сыновей. Банк «Траст» подтвердил “Ъ” изложенные в иске положения.

В октябре 2018 года газета «Ведомости» описывала подробно аналогичные иски банка «Траст» в российском суде по сделкам с банком «ФК Открытие». В документе, с которым ознакомился “Ъ”, раскрываются сделки с Рост-банком. Первоначально это были обеспеченные кредиты. Так, согласно тексту иска, Рост-банк в октябре 2015 года выдал трехлетний кредит компании «БЦ Машкова,13» в размере 2,5 млрд руб. Эта компания, по данным ЕГРЮЛ, принадлежит кипрскому офшору O1 Group Limited Бориса Минца. Кредит был выдан на погашение задолженности перед банком «ФК Открытие» по кредиту, полученному в феврале 2013 года. В качестве залога по кредиту Рост-банка выступала недвижимость, принадлежащая БЦ «Машкова,13», оцененная в 3,41 млрд руб. Рост-банк в ноябре 2015 года уступил права требования по этому кредиту БЦ «Машкова» управляющей компании «ЕФГ управление активами» (ЕФГ). Взамен банк получил ипотечные сертификаты участия (ИСУ), выпущенные ЕФГ на сумму 2,5 млрд руб., которые были обеспечены залогом БЦ «Машкова». Второй кредит Рост-банк выдал в июне 2016 года O1 Group Limited. Этот трехлетний кредит на сумму 15,4 млрд руб. был предоставлен кипрскому офшору также на погашение задолженности перед «Открытием». Еще один кредит банк через месяц выдал ПАО «ФГ Будущее» на сумму 0,5 млрд руб. Изначально в залог были предоставлены 100% акций НПФ «Наше будущее», который в декабре 2016 года был присоединен к НПФ «Будущее». После реорганизации в залоге у Рост-банка оказалось 2,6% акций НПФ «Будущее». O1 Group Limited также стал поручителем по этому кредиту. Четвертый кредит Рост-банк предоставил O1 Group Limited на сумму 3,6 млрд руб. на срок три года на покупку ценных бумаг. Информация о том, были ли обеспечены второй (самый крупный) кредит, а также четвертый, в иске не содержится.

Однако 1 августа 2017 года «О1 Груп Финанс» выпустила облигации номинальной стоимостью 25 млрд руб. по «необычным, некоммерческим и нерыночным условиям» (например, проценты и купоны не выплачиваются по этим бумагам до 2032 года), отмечает «Траст» в иске. Эти бумаги на 22,6 млрд руб. выкупает Рост-банк. В тот же день O1 Group Limited выдает кредит компании «БЦ Машкова,13», а та направляет полученные средства ЕФГ для погашения первого кредита. Также O1 Group Limited погашает второй и четвертый кредит Рост-банка, а также третий, по которому он выступал поручителем. В тот же день «О1 Груп Финанс» выпустила облигации номинальной стоимостью 40 млрд руб. на тех же условиях, которые почти полностью (на 34,9 млрд руб.) приобретет «Открытие». В тот же день «О1 Груп Финанс» передает вырученные средства O1 Group Limited, а последняя направляет средства на закрытие четырех кредитов, полученных связанными с O1 компаниями. Как в случае с Рост-банком, так и с «Открытием», кредитные организации в результате этих трансакций лишились залогов и поручителей по описанным долгам.

В начале июля Высокий суд Лондона утвердил приказ, запрещающий семье Минц отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру, что имеет тот же самый эффект, что и арест имущества (см. «Ъ-Online» от 11 июля). По словам юристов, решение лондонского суда принять обеспечительные меры по иску «Траста» может говорить о том, что требования истца, вероятно, обоснованные. При этом логика банка не совсем понятна. «Большой вопрос, почему "Траст" пытается взыскать с ответчиков убытки,— рассуждает юрист компании BMS Law Firm Владимир Шалаев,— вместо того чтобы пытаться развернуть сделки и получить обратно залоги».

Микаил Шишханов, который в 2015–2017 годах являлся владельцем и санатором Рост-банка, не ответил на запрос “Ъ”. С Борисом Минцем связаться не удалось. ?1 Properties, Дмитрий и Игорь Минцы не ответили на вопросы “Ъ”.

Виталий Солдатских