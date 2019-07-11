Лондонский суд фактически арестовал имущество Минца на $572 млн

Высокий суд Лондона запретил Борису Минцу и его сыновьям отчуждать имущество на сумму в пределах $572 млн по всему миру, сообщили РБК в Банке непрофильных активов. В организации назвали эти действия суда фактическим арестом имущества бизнесмена.

Решение лондонского суда принято в рамках иска Банка непрофильных активов и ПАО Банк «Финансовая корпорация Открытие» о взыскании убытков на сумму свыше $700 млн.

Ранее арбитражный суд Москвы также постановил взыскать с ООО «О1 Груп Финанс» Бориса Минца 19,3 млрд руб. по иску банка «Траст».

Чем известен Борис Минц Читать далее

Напомним, в 2018 году бизнес господина Минца начал проверять Следственный комитет. Поводом стало обращение главы банка «ФК Открытие» Михаила Задорнова по поводу размещения в банке ценных бумаг на 25 млрд и 40 млрд руб. в августе 2017 года. Позднее Борис Минц вместе с семьей переехал в Великобританию. В марте текущего года суд заочно арестовал бывшего предправления «Открытия» Евгения Данкевича, обвиняемого в организации хищения у кредитного учреждения при покупке облигаций структур O1 Group.

Подробнее читайте в материале “Ъ” «Сделке с облигациями избрали меру пресечения».