«Северный поток-2» ждет октябрьской резолюции

Дания выдаст «Газпрому» разрешение на прокладку газопровода «Северный поток-2» в своей экономической зоне в Балтийском море в октябре, ожидают в монополии. Таким образом, там полагают, что датские власти удовлетворят поданную в мае заявку Nord Stream 2. Подтолкнуть власти Дании к этому решению может то обстоятельство, что к этому же сроку они должны будут одобрить прокладку в том же районе газопровода Baltic Pipe в Польшу. Если при этом «Северный поток-2» не получит разрешения, это усилит позиции Nord Stream 2 в возможном судебном споре.

«Мне кажется, что где-то в октябре они (Дания.— “Ъ”) должны нам дать согласования, и тогда мы можем в конце года закончить этот крайне важный проект коммерческий, который Германия-то поддерживает»,— заявил глава совета директоров компании Виктор Зубков в Бонне перед открытием форума «Петербургский диалог» (цитата по «РИА Новости»). Речь идет о получении «Газпромом» одобрения Дании на прокладку газопровода «Северный поток-2».

Это первый публичный прогноз от представителя «Газпрома» по данному вопросу с марта.

Тогда датский регулятор DEA попросил «Газпром» представить альтернативную заявку на прокладку газопровода через исключительную экономическую зону страны в Балтийском море — на этот раз южнее острова Борнхольм. На тот момент у регулятора уже была полностью готовая (с проведенной экологической оценкой, публичными слушаниями и т.д.) заявка на прокладку по маршруту севернее острова Борнхольм, а также поданная еще в апреле 2017 года заявка на прокладку в территориальных водах у Борнхольма.

Фактически датские власти вынуждали «Газпром» заново начать процедуру экологической оценки и одобрения заявки, что потребует, по оценке собеседников “Ъ”, около полугода. В итоге ввод «Северного потока-2» до конца 2019 года оказался под угрозой срыва, хотя Россия, Германия, Финляндия и Швеция дали свои разрешения на прокладку трубы.

Срок, названный Виктором Зубковым, совпадает с тем временем, которое, вероятно, потребуется «Газпрому» для завершения экологической оценки по заявке южнее Борнхольма (оператор проекта Nord Stream 2 AG подал ее в апреле). Именно ее DEA должна одобрить, поскольку одобрение северного маршрута равнозначно признанию того, что процедура по южному была лишь затяжкой времени, говорит один из собеседников “Ъ”. Октябрь также оставляет «Газпрому» гипотетические шансы завершить прокладку трубы до конца года — на датский участок длиной в 130 км, по словам главы компании Алексея Миллера, нужно пять недель (сейчас укладывается по 3–5 км в сутки). Но потребуется еще, как минимум, несколько недель на проведение испытаний, заполнение азотом, а затем природным газом, прежде чем труба будет готова к эксплуатации.

При этом DEA уже в ближайшие месяцы должна выдать разрешение на прокладку другого газопровода в том же самом районе — юго-западнее Борнхольма.

Речь идет о Baltic Pipe, который должен доставить до 10 млрд кубометров норвежского газа в Польшу. Оператор проекта подал заявку в DEA на морскую часть в январе, а 18 июля стало известно, что другой датский регулятор разрешил строительство наземной части трубы, пересекающей Данию. Примечательно, что Baltic Pipe должна пересечь на морском дне не только маршрут «Северного потока-2», но и уже уложенный первый «Северный поток» — для этого потребуется подписание технического соглашения с «Газпромом».

Если DEA выдаст разрешение Baltic Pipe, то тем самым увеличит свои риски в возможном судебном процессе. В мае Nord Stream 2 AG уже заявлял, что может подать в суд, поскольку Дания не имеет права затягивать выдачу разрешений в своей экономической зоне, которая юридически относится к международным водам. Глава юридического департамента «Газпрома» Сергей Кузнец отмечал в связи с этим, что «задержка в согласовании маршрута газопровода может обернуться убытками, которые рано или поздно придется компенсировать».

Даже сама по себе выдача разрешения Baltic Pipe уже может быть поводом для иска, считает управляющий партнер компании УК «Право и бизнес» Александр Пахомов: «Датский регулятор должен будет обосновать, почему он принял такое решение в отношении одного проекта, а в случае другого — нет».

Юрий Барсуков