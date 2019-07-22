УПРАВИСу на заметку

На отечественных денежных знаках — сплошь (от 50 рублей до 5 тысяч) архитектурные памятники и скульптурные изображения. По наработанной на путеводителях схеме можно ведь и предъявить…

Несомненно, самый очевидный интерес УПРАВИСа должны вызвать две купюры — 1000 рублей и 500. На первой — «свеженький» памятник основателю Ярославля князю Ярославу Мудрому, поставлен в 1993 году. Скульптор Олег Комов и архитекторы Нина Комова и Аркадий Бобович.

На купюре 500 рублей — памятник Петру I в Архангельске (открыт в 1914 году). Скульптура отлита по модели Марка Антокольского племянником покойного скульптора (то есть, чисто теоретически, тот мог бы заявить свои права на изображение) в Париже и является уменьшенной копией памятника Петру в Таганроге.

На других купюрах изображены артефакты, за которые, похоже, ничего не взыщешь. Хотя, может быть, надо просто проявить изобретательность?

На 10-рублевой купюре — мост через Енисей, его еще называют Коммунальным, в недавнем прошлом самый протяженный автомобильный мост в Азии. На оборотной стороне банкноты — Красноярская ГЭС, вторая по мощности ГЭС в нашей стране. На 50-рублевой — изображение скульптуры, олицетворяющей Неву. Статуя, украсившая одну из ростральных колонн на стрелке Васильевского острова, была выполнена по эскизу французского скульптора Жака Тибо. На сторублевке — квадрига Аполлона на портике Большого театра, созданная легендарным русским скульптором Петром Клодтом (1856). Севастопольский монумент затопленным кораблям, ставший одним из символов города,— на банкноте 200 рублей. Он создан по проекту скульптора академика Амандуса Генриха Адамсона, архитектора Валентина Фельдмана, военного инженера Оскара Энберга и установлен в 1905 году. На купюре 5000 рублей — опекушинский памятник генерал-губернатору Николаю Николаевичу Муравьеву-Амурскому в Хабаровске. Открыт в . А на «новеньких» 2000 рублей — Русский мост и космодром Восточный.