В индустриальный парк «Воронеж» хотят привлечь 3,3 млрд рублей инвестиций

ООО «Атомснаб», управляющая компания созданного в Новоусманском районе Воронежской области индустриального парка «Воронеж», планирует привлечь на новую площадку «не менее 20 резидентов». Об этом сообщили в областном государственном бюджетном учреждении «Агентство по инвестициям и стратегическим проектам», которое сопровождало создание индустриального парка. По данным агентства, объем инвестиций «в создание новых производств» должен «превысить 3,3 млрд руб.», предполагается создать более 700 рабочих мест.

«В качестве потенциальных компаний-инвесторов уже рассматриваются следующие субъекты малого и среднего предпринимательства: ООО ТТЦ “Технология” (производство оборудования для животноводческих комплексов), ООО “Протект Ковка” (металлобработка), ООО “Микокультура” (пищевое производство) и ряд других»,— отметили в агентстве. Впрочем, там не смогли рассказать “Ъ-Черноземье” параметры проектов, заявив, что «не располагают данными по объему инвестиций и мощности» будущих производств, и посоветовав обратиться к самим потенциальным резидентам. В ТТЦ «Технология» не ответили на звонки “Ъ-Черноземье”, владелец «Протект Ковки» Антон Сергеев находился в отпуске и был недоступен для комментариев, ООО «Микокультура» не зарегистрировано в ЕГРЮЛ.

О создании ОЭЗ в Воронежской области читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Владимир Путин поверил в особенность воронежской экономики».

Олег Мухин, Ирина Лобанова